Россия сменила тактику защиты в гибридной войне

Россия в противостоянии с Западом сделала ставку на расширение экономических связей с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств ШОС 18 ноября подчеркнул роль совместных энергетических, транспортных, финансовых и других проектов в укреплении экономик стран-участниц объединения, куда входит большая часть Евразии. Для Москвы в ШОС на первом плане всегда были вопросы безопасности, но в условиях гибридной войны экономика неотделима от них, отмечают эксперты.

Накануне Мишустин провел двусторонние встречи с руководителями иностранных делегаций. Глава правительства РФ принял вице-президента Ирана Мохаммада Резу Арефа, премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатара и премьера Государственного совета Китая Ли Цяна.

18 ноября в национальном центре «Россия» состоялись заседания глав правительств в узком и расширенном составах. На них, кроме принятых вчера Мишустиным глав делегаций, были премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар, премьер Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев, вице-премьер Пакистана Мухаммад Исхак Дар, глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, а также представители стран-партнеров ШОС по диалогу — Бахрейна, Египта, Катара и Кувейта.

География ШОС охватывает практически всю Евразию, подчеркнул Мишустин, открывая заседание в расширенном составе. Важно с максимальной отдачей использовать этот внушительный потенциал для повышения благосостояния граждан государств-членов организации, добавил он.

«Именно на этом мы сконцентрировались в ходе российского председательства в Совете глав правительств. Основной упор сделали на дальнейшее продвижение торгово-экономической, инвестиционной и финансовой кооперации», — заявил премьер-министр.

Важно выстраивать справедливую, устойчивую модель развития энергетики, отвечающую принципам равноправия, взаимной ответственности и технологического партнерства, выразил уверенность Мишустин. А для укрепления транспортной связанности — расширять инфраструктуру международных коридоров, создавать условия для автомобильных перевозок, внедрять современные технологии. В аграрном секторе — укреплять сотрудничество в области селекции и семеноводства.

«Для выполнения совместных планов требуется надежная самостоятельная финансовая инфраструктура. Ее совершенствованием займется специальная экспертная группа, которая создается по инициативе России», — сообщил глава правительства РФ.

Взаимодействие стран ШОС охватывает самые перспективные направления, включающие инновации, искусственный интеллект, космические технологии, платформенную экономику, обратил внимание зарубежных коллег Мишустин. И в период председательства в совете Россия уделяла особое внимание технологическому суверенитету, а также укреплению промышленной кооперации членов организации.

Основа повестки встречи глав правительств — обсуждение реализации тех договоренностей, которых достигли главы государств ШОС на саммите в Китае в сентябре, комментирует директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин. И многие из них касаются активизации экономического направления в организации.

«Экономических договоренностей много, и одна из них — создание банка развития ШОС. Он позволит в рамках финансировать инвестиционные проекты, и в первую очередь в нем заинтересованы Россия и страны Центральной Азии. Но как раз у РФ есть потенциальные сложности с такими механизмами, потому что она находится под санкциями, поэтому ключевой вопрос с банком ШОС — придание ему такого статуса, который позволит действовать во всех входящих в организацию странах», — говорит Кашин.

В целом ШОС, как и БРИКС, ведущие страны-участники, в частности, Россия и Китай, используют для продвижения своих позиций на международной арене, отметил Кашин. Эти два объединения дополняют друг друга в экономическом направлении. Но ШОС задумывалась также как механизм сотрудничества в сфере безопасности, и ее ключевыми направлениями долгое время были борьба с терроризмом и преступностью.

«На экономическое сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества Россия долгое время смотрела с опаской. Считалось, что она может составить конкуренцию и ограничить развитие Евразийского экономического союза. Но теперь приоритеты изменились, и Москва уже не беспокоится на этот счет», — объяснил эксперт.

ШОС изначально создавалась именно как структура по развитию экономического сотрудничества, в рамках которой можно создавать зону свободной торговли, — так ее всегда рассматривал Китай, пояснил руководитель Центра политических исследований института экономики РАН Борис Шмелев. Россия же считала, что организация должна быть платформой для решения политических задач и вопросов безопасности. Но сейчас экономика и безопасность, как никогда, связаны, подчеркнул эксперт.

«В вопросах экономического сотрудничества приходится учитывать ряд деликатных политических моментов. Например, различия в отношениях членов ШОС с Западом, ситуация вокруг Тайваня, украинский кризис, напряженность между Индией и Пакистаном. На фоне разных взглядов на эти вопросы странам нужно находить экономические решения и договариваться о развитии сотрудничества», — говорит Шмелев.

Среди основных проектов, которые должны укрепить экономическое взаимодействие членов ШОС, упрощение движения капиталов, создание коридоров «Север — Юг» и «Восток — Запад», добавил собеседник URA.RU. Важен и вопрос снижения негативных последствий вторичных санкций Запада.

На первый план в ШОС выходит повестка устойчивого развития, продолжил Шмелев. Страны совместно решают вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, доступности энергоресурсов, цифровизации, сотрудничества в образовательной сфере и кадровых вопросах. При этом у стран глобального Юга появляются свои методики определения эффективности устойчивого развития, и мир перестает ориентироваться исключительно на рейтинги западных агентств в таких вопросах, уточнил эксперт.

Практически все страны, входящие в ШОС, в той или иной степени вовлечены в гибридные войны, один из фронтов которых — экономический, говорит заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Почти все участники организации или уже испытывают влияние западных санкций, пошлин или других западных мер, или рискуют с ними столкнуться. Поэтому главное направление деятельности ШОС сегодня — экономическая безопасность.

