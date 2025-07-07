Путин закрепил позиции протеже министра обороны Белоусова

Президент РФ Владимир Путин закрепил позиции экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина. По словам экспертов, в свое время Никитин, которого называют протеже министра обороны Андрея Белоусова, был отправлен в регион с перспективой возвращения в Москву, но уже на федеральную должность. Кандидатура Никитина вполне устраивает и Путина: он помнит, что именно Никитин запускал один из самых любимых президентских проектов — Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Утро понедельника началось с новости об отставке министра транспорта Романа Старовойта. И это не вызвало ни у кого удивления — его уход был вопросом времени. Эксперты прогнозировали отставку министра уже после возбуждения уголовного дела в отношении бывшего первого зама Старовойта (во времена его управления Курской областью), а после — губернатора региона Алексея Смирнова, которого обвиняют в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных объектов.
На фоне моментально разлетевшейся информации о том, что новым министром станет Андрей Никитин, который ровно пять месяцев назад перешел с поста губернатора Новгородской области на должность заместителя главы Минтранса, появились и другие прогнозы. Например, глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в ТГ-канале «Политбюро 2.0» написал, что на должность министра претендуют также глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, заммэра Москвы Максим Ликсутов, директор департамента транспорта аппарата правительства РФ Анатолий Мещеряков, глава РЖД Олег Белозеров и его бывший зам Александр Плутник.
Однако все обошлось без сюрпризов, и ровно в 11 утра на сайте Кремля появился указ президента Путина о назначении исполняющим обязанности министра транспорта России Никитина. Параллельно на телевидении началась трансляция встречи президента с новым руководителем министерства. «В качестве заместителя министра транспорта вы работаете уже несколько месяцев. Что входит в круг ваших обязанностей?» — поинтересовался для начала Путин.
Никитин рассказал, что в его обязанности входило проведение цифровизации транспортной отрасли. «Недавно подписан закон о переходе на электронные транспортные документы. Мы будем знать про все грузы, которые перемещаются как внутри страны, так и за ее пределы — какие и куда», — отметил чиновник.
Кроме того, в электронный вид переводятся проездные билеты для льготных категорий граждан. Тем самым при оформлении билетов система сама будет запрашивать все данные напрямую в Фонде социального страхования, а самому льготнику не нужно будет предоставлять какие-либо документы.
Отдельная тема — «бесшовное цифровое небо», и в целом — беспилотный транспорт. «Сфера очень широкая, и первый шаг, который мы должны сделать, — это создать единую систему идентификации, присвоить цифровой госномер, чтобы было понятно, что едет, куда едет, кто собственник, в каких условиях и как перемещается», — сообщил Никитин.
Выслушав его, Путин предложил «сделать еще один шаг вперед по карьерной лестнице». «Хочу предложить вам поработать в качестве исполняющего обязанности министра транспорта РФ. Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, личные результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки.
Намерен внести вашу кандидатуру в Госдуму, и если депутаты поддержат, я подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего министерства», — сказал Путин.
Он назвал транспорт одной из «фундаментальных сфер деятельности, важнейшей и высокотехнологичной». «Надеюсь, что все получится», — отметил президент.
Никитин пообещал приложить «абсолютно все усилия для того, чтобы транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами». «Мы — самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономике, нашим людям. Готов работать с полной отдачей», — заверил он.
Назначение Никитина эксперты называют логичным продвижением чиновника. В общем-то, случилось то, что ему и «обещали» в 2017 году при переводе из Москвы в Новгородскую область, объяснил URA.RU политтехнолог Сергей Маркелов. По его словам, Никитин — протеже нынешнего министра обороны Андрея Белоусова. Именно под началом Белоусова, когда он отвечал за формирование экономической повестки в правительстве премьер-министра Владимира Путина, начало свою работу АСИ. Первым директором агентства и стал Никитин.
«То, что Никитин вернется в Москву уже в ранге министра, ни у кого не вызывало сомнений. Белоусов имеет влияние, имеет авторитет как экономист-стратег, — отметил Маркелов. – Кроме того, со времен АСИ Путин лично знает Никитина и с уважением относится к нему».
Маркелов рассказал даже историю времен становления АСИ, когда Никитин не мог получить финансирования на проекты агентства. «Он предложил Путину ряд проектов, олигархи должны были выделить деньги на их реализацию, но финансирование в фонд так и не поступило. Белоусов дал ему возможность напрямую сказать об этом Путину, и буквально в течение трех дней на счет АСИ поступило два миллиарда», — рассказал Маркелов.
Как объяснил URA.RU гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, со времен АСИ Никитин ассоциируется с человеком, который привык внедрять инновации. А транспортная сфера как раз нуждается в «коренном переформатировании», о решении логистических проблем в РЖД, о строительстве и эксплуатации отечественных самолетов, производство которых отодвигается. «Есть проблемы с водным транспортом, с дорожным строительством.
Все это требует пересмотра и внедрения новых технологий. В Новгородской области Никитин активно развивал тему беспилотников, поэтому, думаю, сейчас, когда эта отрасль одна из топовых, Никитин будет использовать этот предыдущий опыт на федеральном уровне», — отметил Гращенков.
Ожидаемой «кадровой комбинацией» называет назначение Никитина на пост и.о. министра транспорта политолог Максим Жаров. Но Никитин пришел на эту должность в период, когда действительно нужна трансформация отрасли, а не столько мегапроекты. «Говорить о мегапроектах, когда у нас в аэропортах тысячи людей переживают отмененные рейсы, не совсем правильно», — считает политолог.
В Госдуме тем временем уже готовятся к голосованию по кандидатуре Андрея Никитина. Как рассказал URA.RU зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов, Никитин всегда «крайне внимательно относился к инфраструктурным проектам». «Я думаю, что с согласованием и утверждением Никитина в парламенте проблем не будет», — убежден Кирьянов.
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