Развитие науки, поддержка молодых ученых-инноваторов инженеров позволит России повысить технологические возможности, решить многие проблемы в промышленности, в здравоохранении и других отраслях. Именно это определяет лидерство в мире, а не наличие больших объемов сырьевых ресурсов, объяснил URA.RU директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов политические смыслы встречи президента РФ Владимира Путина с участниками IV Конгресса молодых ученых, который завершился в образовательном центре «Сириус».
«В прошлом году пять тысяч участников было из 30 с лишним стран. Сейчас 62 страны, причем со всех континентов — из Европы, из Латинской Америки, из Африки. Это лишний раз подчеркивает, что наука, так же как и образование, так же как и искусство, призвана объединять людей самых разных национальностей, взглядов, вероисповеданий и так далее и быть фундаментом для общего развития и движения всего человечества вперед, потому что именно наука создает условия для прогресса», — приветствовал Путин участников конгресса в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве.
По словам президента, власти сегодня делают акцент на подготовке кадров, и «без людей, подготовленных, мотивированных», решить задачу высокотехнологичного развития страны невозможно. «В ближайшие три года мы должны подготовить специалистов в области инженерного дела где-то миллион человек.
К 2030 году эта цифра должна вырасти почти до двух миллионов — 1 миллиона 800 тысяч человек. У нас создано 50 инженерных школ высокого уровня на базе ведущих российских учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее ста», -подчеркнул президент.
Путин заверил, что к 2030 году финансирование науки достигнет 2% ВВП. «Может, и пораньше выйдем на эти объемы финансирования», — осторожно добавил глава государства.
Участники встречи поделились своими впечатлениями о прошедшем конгрессе. Хотя первого же собеседника Путин опередил, рассказав о том, почему «Сириус» — лучшее место для проведения такого форума: и поработать можно, и отдохнуть, и пообщаться. «Вы как будто знаете, о чем я буду говорить», — заметил участник встречи. «Работа такая», — пошутил в ответ Путин.
Представитель Сбера рассказал Путину о разработанном сервисе синхронного перевода «Толмач», который позволяет в реальном времени переводить речь спикера на разные языки. Этот сервис в разы снизит нагрузку на переводчиков-синхронистов. «Этот труд сильно выматывает, — согласился Путин в том, что синхронный перевод — это сложнейшая работа.
Как объяснил URA.RU директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, Путин ежегодно встречается с молодыми учеными, поскольку понимает, что «именно научные открытия и новейшие технологии, а не наличие природных ресурсов, гарантируют реальное лидерство государства в мире».
«Ресурсы могут закончиться, а нужды и потребности людей — никогда. Если Россия может стать первой страной, чьи ученые изобрели лекарство от рака или СПИДа, то очевидно, что данное открытие даст колоссальное преимущество перед другими странами, ведь люди болеют везде, вне зависимости от их национальности, — отметил Орлов. — То же касается технологий в производственной сфере. Лидерство в науке и обладание уникальными технологиями в той или иной области являются реальным индикатором силы страны».
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