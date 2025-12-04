Как Нью-Дели спустя семь лет встретил Путина

В Индии президента РФ Владимира Путина встречали танцами прямо у трапа самолета Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Владимир Путин спустя семь лет прилетел в Нью-Дели. Индия почти год готовилась к приему российского лидера. И здесь действительно его ждали: любой индиец расскажет, что «Путин хороший», а Россия и Индия — «вечная дружба». Такое можно встретить и в «парадном» (или «около парадном») Нью-Дели, и в кварталах, куда нога простого туриста не ступала и которые Путину не покажут, — русских там тоже уважают. Только люди там живут другой жизнью. Два мира индийской столицы — в фоторепортаже собкора URA.RU в «кремлевском пуле».

Владимир Путин прилетел в Нью-Дели почти по расписанию: его самолет ожидали в индийской столице в 18:30, по факту борт номер один приземлился около 19 часов. За несколько часов до этого времени индийский телеканал India Today запустил обратный отчет. Весь день в эфире рассказывали о предстоящем визите Путина, о российско-индийских отношениях, показывали интервью Путина индийским СМИ. И, конечно, в прямом эфире следили за обстановкой в аэропорту имени Индиры Ганди, где уже все было готово к встрече гостя.

Премьер-министр Нарендра Моди при встрече заключил Владимира Путина в объятия Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

У трапа самолета российского лидера встречал лично премьер-министр Нарендра Моди. И уже одно это — показатель высочайшего уровня отношений и уважения и между двумя странами, и лично между лидерами. Но даже не это стало главным показателем доверия.

Путин, наверное, впервые за много лет во время зарубежного визита уехал из аэропорта не на своем «Аурусе», специально доставленном из Москвы, а на «Тойоте» премьера Моди.

В резиденции индийского премьера они неформально пообщаются. Тет-а-тет. Это значит, что разговор будет о самых сложных вопросах и проблемах, которые в Кремле называют «чувствительными темами».

Атрибутика предстоящего российско-индийского саммита размещена по всему гостевому маршруту: портреты Владимира Путина, развевающиеся флаги двух стран. Флаги размещены и на площади около одного из главных символов страны — «Ворота Индии», мемориальная арка, на которой высечены имена индийских солдат, погибших в Первую мировую войну. С 1971 года в память о павших солдатах зажжен вечный огонь и установлен почетный караул.

Из аэропорта Владимир Путин и Нарендра Моди уехали на машине индийского премьер-министра Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Здесь российских журналистов сегодня днем индийцы узнавали безошибочно: «белый» — русский — Путин. Логическая цепочка примерно такая. Большинство просто рассматривали нас, но некоторые индийцы не стеснялись и подходили, чтобы вместе с сфотографироваться. Как говорят, для них прикоснуться к «белому» человеку, значит очиститься. Миссиями никто из российских журналистов себя, конечно, не ощущал, а все просто отвечали добротой и приветливостью. В конце концов, добрых слов и улыбок для приветливых индийцев не жалко.

Стоило нам приехать к Красному форту (Red Fort — комплекс исторических зданий, охраняемых ЮНЕСКО, сегодня здесь находится правительство республики), как картина изменилась: скопление машин и моторикш, которые создают какое-то броуновское движение вперемешку с пешеходами, на свой страх и риск снующими между транспортом.

«Тук-тук», — подбежал к нам с пластмассовой мини-копией моторикиши какой-то индус. Спросил, откуда мы, а узнав, что из России, улыбаясь во весь рот, провозгласил: «Путин – хороший, — а после – совсем уж неожиданно в текущий момент: — Горбачев хороший».

Со вторым утверждением мы хотели было поспорить, но ведь именно Горбачев в середине 1980-х подружился с Радживом Ганди и пытался вывести отношения с Индией на новый уровень. Вплоть до развала Советского Союза это получалось, раз уж здесь до сих пор помнят. Видимо, есть за что.

В Нью-Дели очень много бездомных собак, некоторым из которых удается пристроиться не просто в собственной клумбе, но и с вечно зеленой защитой Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Впрочем, если Горбачева и помнят, то далеко не все, а вот Путина знают поголовно. «О, рашин, Путин, френдшип», — подскочил к нам еще один индус в ярко красном тюрбане. Он тут же начал предлагать поехать с ним по городу, чтобы посмотреть главные достопримечательности. До цены дело не дошло: признаться, даже не стали интересоваться — и планы другие, и, судя по ценам на те же моторикши (для местных — 20 рупий, для приехавших русских — ценник начинался со 110 рупий), свои услуги человек в тюрбане дешево оценивать не планировал.

Дальше — начиналась та самая территория, где нас вообще никто не готов был увидеть: кварталы торговых рядов, среди которых снуют мопеды, моторикши, велорикши, где при вас давят апельсиновый сок, мешают руками попкорн, готовят обеды и перекусы. Здесь же — босоногие дети и взрослые, разглядывающие нас в надежде получить хоть какую-то денежку. Кто-то торгует, кто-то покупает, кто-то просто спит на скамейке или прямо на земле, кто-то крутит педали велорикши, чтобы доставить пассажира к месту назначения.

В Нью-Дели контраст на контрасте Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Кто-то просто бежит с компанией друзей из школы, кто-то сидит молится в небольшом и совсем незаметном в этом большом городе храме — у каждого своя судьба. У большинства, мягко скажем, непростая, но эти люди улыбаются, они приветливы и добры к гостям.

В этом мы убедились и чуть позже, когда проходили уже не по трущобам Дели, а по кварталам, где расположены здания органов госвласти и жилые дома, где в служебных квартирах живут чиновники — от низшего до высокого уровня. Нас заприметил, очевидно, один из таких служащих. Он бросил все свои дела, узнав, что перед ним русские журналисты и проводил нас до места назначения (иначе пришлось бы побродить, ориентируясь только на карту).





















































1/14 Дети, увидев нападение крупной собаки на крошечного щенка, бросились спасать и жалеть малыша — доброта во всем и ко всем Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Вот такая она, столица Индии, где ближайшие два дня проведет президент России. По факту город один (старый и новый), но с двумя разными мирами. Впрочем, и в том, и в другом царит доброта и уважение к России, готовность помочь приезжим оттуда. Да и Россия, как всегда, готова прийти индийцам на помощь.

Это и есть дружба двух народов. В этом нет никаких сомнений, ведь даже далеко от Нью-Дели, в 800 километрах от столицы, люди провели специальный ритуал Аарти в честь приезда Путина. Другими словами – обряд поклонения уважаемому человеку.