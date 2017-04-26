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26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
09:16  26 апреля 2017 5

«Какая-то нечисть в нем есть!» В екатеринбургском музее попробуют вызвать полтергейст

Германия. Городок Пайне., дом с привидениями
Мастер-класс пройдет в музее СССРФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мастер-класс по вызыванию полтергейста пройдет в столице Урала в предстоящую субботу. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель проекта «Россия Паранормальная», уфолог Алексей Мартин. Вечер состоится 29 апреля в музее «Сделано в СССР» в Екатеринбурге.

«В качестве проекта нашего вновь воссоздаваемого Музея Космоса и Уфологии мы проведем семинар по теории и практике полтергейста, по взаимодействию с ним. В том числе будем рассказывать о том, как вступить в контакт и как избавиться от него, — рассказал агентству Алексей Мартин. — Выступит целый ряд экспертов по этой теме. Также попробуем установить контакт: здание, в котором расположен музей, старинное (19 века), какая-то нечисть в нем точно есть, мы недавно в этом убедились».

Статья по теме
Охотники за НЛО засекли в небе над Уралом инопланетные прожектора

Информация о проведении мастер-класса появилась также в группе «Теория и практика полтергейста» во «ВКонтакте». «Тысячелетняя история контактов с феноменом. Домовой и полтергейст — одно ли и то же? Исследования феномена на Урале в наши дни, — говорится в объявлении. — Попробуем разные способы вызвать на связь Хозяина дома».

Алексей Мартин — известный в Екатеринбурге уфолог и исследователь паранормальных явлений. Летом он организует поездки на перевал Дятлова и в «Зону-М» в районе деревни Молебка в Пермском крае, где, как считается, садятся летающие тарелки. Зимой проводит тематические вечера, посвященные НЛО, йети и прочим подобным явлениям. Так, в январе в одном из кафе Екатеринбурга бал в честь инопланетянина Алешеньки (кыштымского карлика) прошел при аншлаге.

Андрей Гусельников
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