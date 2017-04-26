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Главные новости Челябинской области
09:31  26 апреля 2017 3

Венгерский посол собрал на праздник челябинских VIP. ФОТО

Посол венгрии
Об открытии Почетного консульства Венгрии говорили в Челябинске последние два годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 26 апреля торжественно открылось Почетное консульство Венгрии. В церемонии приняли участие вице-губернатор Руслан Гаттаров и посол Венгерский республики Янош Балла, передает корреспондент «URA.RU».

Почётным консулом Венгрии в Челябинске назначен Виктор Лощенко. Он будет представлять на Южном Урале интересы венгерских граждан, а также страны в целом — от экономических и научных до культурных и туристических. Почетное консульство может содействовать оформлению таможенных документов, получению лицензий и сертификатов для экспортно-импортных операций, а также в получении виз и видов на жительство. Однако выдача их в полномочия почетного консульства не входит.

Переговоры об открытии венгерского почетного консульства прошли в Челябинске в ноябре 2015 года. Председатель гордумы Станислав Мошаров обсуждал с генконсулом Венгрии в Екатеринбурге Сергеем Сючем также перспективы открытия визового центра. Но даже Почетное консульство появилось в областном центре не спустя несколько месяцев, как предполагалось, а значительно позднее.

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Церемония стала настоящим праздником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В церемонии приняли участие генконсул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, чиновники и бизнесмены Южного Урала.

С конца 2014 года в Челябинске действует Почетное консульство Италии, при котором функционирует визовый центр — в его открытии участвовал известный актер Микеле Плачидо. Другой член ЕС, Чехия, представлена на Южном Урале только визовым центром.

Алексей Шумов
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