Пермский губернатор созывает правительство из-за медицины

10:33 26 апреля 2017 1

У Решетникова накопились вопросы к министрам Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников вызывает своих вице-премьеров и министров. В пресс-службе губернатора «URA.RU» рассказали, что на этот раз речь пойдет о медицине и культуре.

В среду, 26 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников проведет заседание правительства Пермского края. На этот раз речь пойдет о здравоохранении и культуре, также прозвучит доклад от министерства строительства. Заседание вновь будет частично открытым для прессы.

Относительно медицины, напомним, на личном контроле Решетникова находится проект объединения районных больниц Гремячинска, Кизела и Губахи (города депрессивных территорий Кизеловского угольного бассейна) с пермской городской больницей №4. Реализация масштабного проекта предполагает, что в названных больницах уже в мае появятся необходимые узкие специалисты. Также впоследствии должны быть решены вопросы износа транспорта и зданий больниц, проблемы их финансирования.