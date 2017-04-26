12:11 26 апреля 2017 10

Кадыров в разговоре с Путиным назвал публикации "Новой газеты" провокацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист «Новой Газеты» Елена Милашина, одна из авторов резонансных публикаций об издевательствах над геями в Чечне, хочет покинуть страну. Об этом она рассказала в интервью газете The Washington Post, признавшись, что после публикации второй статьи была вынуждена соблюдать осторожность, когда ехала из дома на работу и обратно. Издание пишет, что Милашина уже уехала из Москвы из-за угроз. Место, где находится журналист, не раскрывается.

По словам Милашиной, в опасности находится не только она, но и все остальные люди, работающие в «Новой» (после того, как в Грозном, как писали журналисты, приняли резолюцию, касающуюся «возмездия» по отношению к сотрудникам СМИ, написавшего о геях в Чечне).

«Это было четкое сообщение джихада, — говорит Милашина. — Мы будем преследовать вас за то, что вы поставили под сомнение честь чеченского народа, эту гадость, о которой вы говорили. Среди чеченцев есть геи? Мы будем преследовать вас до тех пор, пока не умрет последний человек в „Новой газете“. Это невероятно. Это напоминает нам ситуацию с Charlie Hebdo».

Сейчас, по словам Милашиной, она закончила все важные дела, которые должна была сделать, и покинула Москву. «Теперь я думаю, что покину страну, — говорит журналистка в интервью The Washington Post. — Не имеет значения, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков четко заявил, что журналисты находятся под защитой Кремля и что никто не может убить их за свой профессиональный долг. Угроза все еще существует».

Журналистка рассказывает, что сотрудники «Новой» стали более осторожными. «У нас уже было убийство Анны Политковской, — говорит Милашина. — У нас есть опыт общения с людьми, убивающими наших коллег, поэтому мы знаем немного больше о том, как действуют убийцы. Мы будем обращать на это внимание. Грустно говорить, но мы это сделаем».

1 апреля «Новая Газета» опубликовала материал, в котором приводились факты задержаний и убийств геев в Чечне. После выхода публикации духовные лидеры республики приняли резолюцию, направленную на борьбу с журналистами, распространяющими клевету. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала информацию о преследовании геев в Чечне вероятным «ложным доносом».

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал президенту России об одном из задержанных по подозрению в гомосексуализме, заявив, что его имя раскрыли журналисты «Новой газеты». В свою очередь, СМИ в новой публикации отметило, что слова Кадырова не соответствуют действительности. На встрече с главой государства Кадыров посетовал, что журналисты пишут про Чечню «провокационные статьи» про задержания геев.