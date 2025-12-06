Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа

В Челябинске ищут массажистов на зарплату 250 тысяч рублей

06 декабря 2025 в 18:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Массажистам предлагают высокую зарплату в Челябинске

Массажистам предлагают высокую зарплату в Челябинске

Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

Специалистов по массажу приглашают работать в спа-салоны и фитнес-клубы Челябинска. Им обещают платить до 250 тысяч рублей на руки. Об этом говорится в объявлении.

«Требуются мастера по массажу в фитнес-клубы. Зарплата от 200 000 до 250 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте Avito.

Ранее сообщалось, что в Челябинске предлагали высокие зарплаты и по другим вакансиям. Так, главврачу стоматологии готовы платить до 400 тысяч рублей, а водителям категорий «С» и «Е» — до 240 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал