В Челябинске ищут массажистов на зарплату 250 тысяч рублей

Массажистам предлагают высокую зарплату в Челябинске
Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU
Специалистов по массажу приглашают работать в спа-салоны и фитнес-клубы Челябинска. Им обещают платить до 250 тысяч рублей на руки. Об этом говорится в объявлении.
«Требуются мастера по массажу в фитнес-клубы. Зарплата от 200 000 до 250 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте Avito.
Ранее сообщалось, что в Челябинске предлагали высокие зарплаты и по другим вакансиям. Так, главврачу стоматологии готовы платить до 400 тысяч рублей, а водителям категорий «С» и «Е» — до 240 тысяч рублей.
