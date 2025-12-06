В Челябинске ищут массажистов на зарплату 250 тысяч рублей

Массажистам предлагают высокую зарплату в Челябинске Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU

Специалистов по массажу приглашают работать в спа-салоны и фитнес-клубы Челябинска. Им обещают платить до 250 тысяч рублей на руки. Об этом говорится в объявлении.

«Требуются мастера по массажу в фитнес-клубы. Зарплата от 200 000 до 250 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте Avito.