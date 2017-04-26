{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
12:52  26 апреля 2017 1

Бриллианты челябинского завода, где акционером является Никита Михалков, ушли за полцены

Украшения и парфюм. Нижневартовск., драгоценности, ювелирные изделия, шик, гламур, бриллианты, украшения
Чуть выше первоначальной стоимости ушли только ограненные камниФото: Александр Елизаров © URA.RU

Московский торговый дом «Красивые вещи» приобрел более 41 тыс. бриллиантов челябинского завода «ЧелПром-Даймонд». По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в процессе проходивших с 6 февраля по 17 апреля торгов драгоценности подешевели со 130 до 63 млн рублей.

ООО «ЧелПром-Даймонд» (торговая марка UralDiamond) было создано в 2001 году на базе Кусинского завода по обработке алмазов. В 2012 году акционером предприятия стал знаменитый кинорежиссер Никита Михалков, получив сравнительно скромную долю — 10%. Согласно СБИС, еще по 20% принадлежат его зятю, председателю совета директоров машиностроительно-индустриальной группы Machinery & Industrial Group N.V. Альберту Бакову, а также члену совета директоров этого холдинга Михаилу Болотину. У основателя завода Олега Синтяева 50% уставного капитала.

Когда возникшие несколько лет назад у предприятия проблемы закончились банкротством и возбуждением уголовного дела по ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных камней группой лиц по предварительному сговору), журналисты не обошли вниманием «звездный» состав акционеров. В ответ юристы Михалкова подали многомиллионные иски на ряд ведущих СМИ. Как пояснили «URA.RU» представители режиссера, его статус миноритарного акционера исключал причастность к управлению компанией и, соответственно, к какой-либо незаконной деятельности. Упоминание его в качестве владельца предприятия, соответственно, порочило его честь и достоинство. Суд встал на сторону деятеля кино.

В феврале 2015 года на заводе было введено внешнее управление, управляющим был назначен член НП «Региональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Иосиф Бойм. Распродажа имущества предприятия-банкрота идет без особых успехов: если бриллианты и алмазное сырье покупают, пусть и с солидным дисконтом, то производственное оборудование и помещения пока никого не заинтересовали.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров