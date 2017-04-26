12:52 26 апреля 2017 1

Чуть выше первоначальной стоимости ушли только ограненные камни Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Московский торговый дом «Красивые вещи» приобрел более 41 тыс. бриллиантов челябинского завода «ЧелПром-Даймонд». По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в процессе проходивших с 6 февраля по 17 апреля торгов драгоценности подешевели со 130 до 63 млн рублей.

ООО «ЧелПром-Даймонд» (торговая марка UralDiamond) было создано в 2001 году на базе Кусинского завода по обработке алмазов. В 2012 году акционером предприятия стал знаменитый кинорежиссер Никита Михалков, получив сравнительно скромную долю — 10%. Согласно СБИС, еще по 20% принадлежат его зятю, председателю совета директоров машиностроительно-индустриальной группы Machinery & Industrial Group N.V. Альберту Бакову, а также члену совета директоров этого холдинга Михаилу Болотину. У основателя завода Олега Синтяева 50% уставного капитала.

Когда возникшие несколько лет назад у предприятия проблемы закончились банкротством и возбуждением уголовного дела по ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных камней группой лиц по предварительному сговору), журналисты не обошли вниманием «звездный» состав акционеров. В ответ юристы Михалкова подали многомиллионные иски на ряд ведущих СМИ. Как пояснили «URA.RU» представители режиссера, его статус миноритарного акционера исключал причастность к управлению компанией и, соответственно, к какой-либо незаконной деятельности. Упоминание его в качестве владельца предприятия, соответственно, порочило его честь и достоинство. Суд встал на сторону деятеля кино.

В феврале 2015 года на заводе было введено внешнее управление, управляющим был назначен член НП «Региональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Иосиф Бойм. Распродажа имущества предприятия-банкрота идет без особых успехов: если бриллианты и алмазное сырье покупают, пусть и с солидным дисконтом, то производственное оборудование и помещения пока никого не заинтересовали.