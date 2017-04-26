Депутаты Ямала боятся принимать закон из-за гнева в соцсетях

13:06 26 апреля 2017 6

Впервые депутаты Ямала откладывают законопроект, ссылаясь на гнев в соцсетях Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты Заксобрания Ямала хотят снять с повестки законопроект о сокращении часов продажи алкоголя. Поводом для этого послужили негативные высказывания ямальцев в соцсетях. Об этом депутаты спорили на заседании думского комитета по АПК, в среду, 26 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

Парламентарии сочли, что законопроект может повредить бизнесменам, торгующим алкоголем, и спровоцировать рост черного рынка алкогольной продукции. Ко тому же вынесение законопроекта вызвало массу негативных высказываний в соцсетях. Депутаты предлагают провести социальные исследования, прежде чем рассматривать законопроект.

Решение не поддержал один из инициаторов закона — депутат от ЛДПР Иван Вершинин. Он заявил, что практика сокращения часов продажи алкоголя прописана в государственной концепции борьбы с алкоголизацией. «Откладывать поправки из-за недовольства я считаю неправильным. Это все равно что спросить у школьников, хотят ли они сдавать экзамены. Складывается впечатление, что некоторые наши депутаты лоббируют интересы продавцов алкогольной продукции» — рассказал агентству Иван Вершинин. Он добавил, что продажа алкоголя из багажника или из-под прилавка — это проблема, с которой надо бороться, а не повод, чтобы не принимать поправки.

Снимут законопроект с повестки или нет, еще окончательно не решено, но, скорее всего, на заседании Заксобрания 27 апреля его рассматривать не станут. Отложат на конец мая.

Законопроект был вынесен группой депутатов после высказывания полпреда губернатора Ямала в Ноябрьске Павла Доронина. Документ предусматривает запрет на продажу алкоголя с 9 вечера до 11 утра. Сейчас алкоголь не продают с 10 вечера до 10 утра.

В числе авторов законопроекта были член ЛДПР Иван Вершинин, член «Единой России» Людмила Иванова и справоросс Валерий Степанченко.