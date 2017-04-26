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26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Курганской области
15:18  26 апреля 2017 12

Газификация семи районов Курганской области неинтересна «Газпрому». Кокорин: «Там творится полный хаос»

Дубровский Верхнем Уфалее. Челябинск., деревня, овцы, скот, газификация, баран, село
Юго-восточная зона Зауралья нуждается в газификацииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Газификация юго-востока Курганской области заботит региональное правительство. Из-за небольшого количества потребителей эти территории неинтересны «Газпрому», заявил губернатор Зауралья Алексей Кокорин на заседании областной Думы в среду, 26 апреля, отвечая на вопрос депутата Госдумы Василия Шишкоедова о газификации.

Губернатор рассчитывает на реализацию программы по созданию зоны опережающего развития, в которую вошли семь районов области. В региональном правительстве надеются с помощью федеральных субсидий быстрыми темпами привести газ в эти семь районов.

«Мы говорим, что нужно создавать зону, предоставлять дополнительные возможности, чтобы появились предприятия и отток населения прекратился», — отметил Кокорин. Сейчас, по его словам, «там творится полный хаос» с обеспечением населения дровами. Губернатор поручил навести порядок с ценообразованием. В регионе ждут решения правительства по предоставлению населению валежника на безвозмездной основе.

Что касается планов «Газпрома» по газификации региона, Кокорин отметил, что они постоянно корректируются. «В понедельник — вторник мой заместитель по ЖКХ работал в Санкт-Петербурге, где были утверждены дополнительные мероприятия по газификации. Несколько сел включены в план по поручению президента, чтобы газификация была проведена в этом году. Продолжится работа по газификации города Куртамыш, в программу наконец-то еще раз включили Альменевский район и еще ряд муниципальных районов», — сообщил глава региона.

Анна Бояркина
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