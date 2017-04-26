{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,31
Динамика за 2 недели
Евро 61,51
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
25 апреля 2017
24 апреля 2017
16:18  26 апреля 2017 2

На Ямале из-за худых животных и вспышки сибирской язвы не выполнили план по заготовке оленины

Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, оленина, мясо
Оленей забили больше, но они оказались слишком худымиФото: Андрей Загумённов © URA.RU
новость из сюжета:
Сибирская язва зверствует на Ямале
все новости сюжета

На Ямале заготовили меньше оленины, чем планировалось. Об этом сообщил первый замдиректора департамента АПК, торговли и продовольствия автономного округа Андрей Рубашин в рамках комитета в Заксобрании ЯНАО.

Регион увеличивал планы по забойке ради того, чтобы сократить поголовье оленей. После вспышки сибирской язвы выяснилось, что на Ямале недостаточно пастбищ, а число животных превышает советские нормы.

По данным г-на Рубашина, общий объем заготовок мяса в период осень-зима составил 2654 тонны, против 2262 тонн в аналогичном периоде прошлых лет.

«В данную убойную кампанию в целях оптимизации оленпоголовья было забито 88 тыс. голов оленей, а это на 35 процентов больше, чем в прошлом году. Тем не менее полученные объемы оказались немного ниже ожидаемых. Это связано с тем, что более двух с половиной тысяч оленей было передано кочевым семьям, пострадавшим от вспышки сибирской язвы. Аномально жаркое лето также сказалось на качестве кормовой базы, из-за чего животные сильно потеряли в упитанности. Для сравнения, в 2015 году средний живой вес одного оленя составлял 70 кг, в 2016 — 2017 — уже 60 кг», — сказал чиновник, слова которого цитируют в пресс-службе Заксобрания Ямала.

Представитель департамента сообщил, что 460 тонн мяса экспортировано в Финляндию в рамках международного госконтракта. Общий объем экспорта в текущем году составит 500 тонн.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров