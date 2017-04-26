17:51 26 апреля 2017 1

Уфалейцы ждут результатов никельщиков и чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Социальные объекты и более шести тысяч жителей Верхнего Уфалея могут остаться без тепла и горячей воды из-за остановки градообразующего предприятия. Котельная, снабжающая микрорайон «Никельщик», может быть остановлена в любой момент из-за позиции поставщиков ресурсов и бездействия властей, заявили «URA.RU» в управляющей компании «Русникель».

«10 апреля на предприятии остановлены все производственные процессы. Котельная, по сути, работает лишь на жилой сектор, поликлиники, школы, роддом и другие соцобъекты. Раньше она использовала бесплатное тепло плавильных печей, что существенно снижало себестоимость. 31 марта они были заглушены, из-за чего резко возрос расход газа — месяц работы теперь „стоит“ порядка 10 млн рублей. При этом поставщики электричества и топлива, без которых котельная остановится, предупредили о прекращении их подачи», — рассказала корреспонденту «URA.RU» заместитель гендиректора УК «Русникель» по экономике и финансам Ольга Березкина.

Со 2 мая подача электроэнергии будет ограничена до уровня аварийной брони, а с 10 мая — полностью прекращена. Газовики обещают наполовину «урезать» поставки с 29 апреля, если до этого времени завод не перечислит ООО «Новатэк» 7,5 млн рублей — то есть 85% почти 10-миллионного долга.

«В любой момент может быть перекрыта канализация — и это тоже означает остановку котельной», — добавили также в компании. Между тем ее бесперебойную работу обеспечивают сегодня 84 человека — слесари, контролеры измерительной аппаратуры, специалисты водоподготовки, операторы насосной и т. д. — а это почти половина всех оставшихся после сокращений рабочих мест.

Ресурсники пытаются взыскать долги, прежде чем «Уфалейникель» окончательно встанет на консервацию

«Мы предлагали передать котельную на баланс муниципалитета с ноября, но город это не заинтересовало, поскольку затраты лягут на бюджет. Но и мы сейчас вынуждены тратить все деньги на выплаты попавшим под сокращение сотрудникам», — говорит Ольга Березкина.

В свою очередь первый вице-мэр Верхнего Уфалея Олег Сорвин напомнил, что до появления в микрорайоне альтернативного теплоисточника (например, блочной котельной) федеральный закон обязывает предприятие обеспечивать город теплом.

Никельщики готовят обращение на имя губернатора Бориса Дубровского. У главы региона попросят содействия в передаче котельной на муниципальный либо областной баланс.

«Пока обращения „Уфалейникеля“ в адрес правительства области не поступало. Но отмечу: в федеральном законодательстве четко прописана норма, обязывающая собственника в течение трех лет поставлять энергоресурсы. Эта тема неоднократно оговаривалась губернатором с собственниками и менеджментом компании, существовало безусловное понимание. Предприятие подало заявку на вывод мощностей в марте 2017 года, следовательно, теплом и горячей водой оно должно снабжать микрорайон „Никельщик“ до 2020 года. За это время город должен найти инвестора на покупку существующей или строительство новой котельной. Муниципалитет и власти области учитывают существующие риски: прорабатываются альтернативные варианты, позволяющие решить вопрос значительно раньше — допустим, к началу отопительного сезона ‎2018—2019 годов», — сообщил «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.