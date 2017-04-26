В Челябинске определились с преемником спикера, ушедшего в отставку

17:43 26 апреля 2017 2

В Ленинском районе Челябинска пройдут выборы спикера райсовета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новым спикером совета депутатов Ленинского района Челябинска может стать депутат Андрей Рябенко. Именно его кандидатуру обсуждают в «Единой России». Как сообщил «URA.RU» секретарь регионального отделения партии Владимир Мякуш, окончательное решение будет принято на президиуме областного политсовета.

Место спикера стало вакантным после того, как 4 апреля подал в отставку без объяснения причин Александр Прокопов, сдав также и мандат депутата. И. о. председателя районного совета стал директор ООО «Сезон», депутат Владислав Панов.

Кроме того, Прокопов отказался от должности руководителя районного политсовета «ЕР». Его предшественник Олег Полянцев проработал чуть больше года, отказавшись и от поста спикера и от депутатских полномочий. В округе, освободившемся после ухода Полянцева, на довыборах в райсовет как раз и победил Андрей Рябенко, директор и владелец ООО «УК Ленинского района».

По информации «URA.RU», Рябенко уже готовит передачу бизнеса, так как ему нельзя будет руководить райсоветом и заниматься предпринимательством. Абсолютное большинство в райсовете, а почти все входят во фракцию «ЕР», готовы Рябенко поддержать, хотя и есть недовольные тем, что «вчерашний новичок», а депутатом он стал только в сентябре прошлого года, получит такой пост. Но кандидатуру Андрея Рябенко поддерживает и председатель гордумы Челябинска Станислав Мошаров, к чьему мнению в районе прислушиваются.

Сессия, на которой Рябенко наделят полномочиями председателя райсовета депутатов, состоится, предположительно, в конце мая или начале июня. До этого надо соблюсти несколько партийных процедур на уровне районного и областного политсовета «ЕР».