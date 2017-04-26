18:41 26 апреля 2017 2

Глава ЗиД рассказал про миллионные убытки, которые несет оборонное предприятие из-за арестов и обысков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Из-за обысков и арестов пермский завод имени Дзержинского лишился лицензии и, как следствие, крупного контракта, который позволил бы предприятию прожить еще целый год. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор ЗиДа Егор Заворохин. Сейчас сотрудники завода намерены выйти на митинг с требованием прекратить «беспредел» силовиков в отношении предприятия. Письмо с аналогичной просьбой они направили врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову.

24 апреля была остановлена работа в области секретного документооборота. «Это означает, что завод встал», — пояснил Егор Заворохин. ФСБ отозвала у предприятия лицензию, а это значит, что оно в данный момент не может выполнить обязательства по отношению к заказчикам. Один из потенциальных клиентов ЗиДа уже отозвал заявку на заказ на сумму в 500 миллионов рублей. «Этот контракт мог помочь нам прожить еще год», — сказал глава завода.

Причиной отзыва лицензии службой безопасности стали обыски и аресты, прошедшие на предприятии на прошлой неделе. Напомним, 19 апреля был арестован замдиректора ЗиД по безопасности Александр Сентябов, а 20-го — юрист завода Анастасия Пятунина. Уголовное дело, обвиняемым по которому проходит Сентябов, связано с тем, что ЗиД заплатил коммерческой организации 46 млн рублей за каталогизацию и архивацию документов. Однако работы фактически не были выполнены.

«Это называется выбивание ключевых игроков, — объясняет свою позицию Егор Заворохин. — У нас до конца апреля был срок, чтобы продлить лицензию, надо было устранить некоторые недочеты — этим как раз и занимался Сентябов. В среду (19 апреля — прим. ред.) ему прислали документы, чтобы он отправил их в ФСБ, и в тот же день его вязли под стражу. Главное, что всю истребуемую информацию сотрудники получили еще в 2015 году, причем сам Александр Аркадьевич (Сентябов — прим.ред.) лично привез всю документацию в прокуратуру Перми».

На вопрос «URA.RU» о том, как силовики объяснили повторное изъятие документов, которые они уже видели, Заворохин ответил: «Никак. Когда я спросил у них, почему к нам такое отношение, и почему предприятию мешают работать, мне ответили: „Иди отсюда, а то посажу!“. Они считают нас преступниками, которым не обязаны ничего объяснять», — ответил собеседник.

12 мая профком ЗиДа намерен провести на месте старых проходных митинг. Появилась информация, что после распространения этой информации в СМИ топ-менеджменту предприятия стали поступать угрозы о закрытии завода. Заворохин подтвердил журналистам эту информацию, однако отказался уточнить, от кого именно поступали эти угрозы.

Также профком ЗиДа отправил на имя врио губернатора Максима Решетникова письмо. «Последние события говорят о хорошо спланированной акции против завода и его руководителей. 17 апреля было возбуждено уголовное дело против заместителя директора Сентябова А.А., который занимался лицензией ФСБ и координировал работу юридической службы по возврату федерального имущества. Просим прекратить этот беспредел, так как мы все хотим работать на благо Пермского края», — говорится в письме.

Председатель профкома Рим Галимзянов рассказал «URA.RU», что сотрудники предприятия уже никому не верят и боятся за свои рабочие места. «На предприятии состояние нестояния. Непонятно, нужен ли власти завод или нет. Если нужен — давайте работать, если нет — продайте кому-нибудь».