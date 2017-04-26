19:13 26 апреля 2017 11

В облдуме хотят ограничить продажу алкоголя на первых этажах домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат Курганской областной Думы Марат Исламов поднял вопрос о засилье алкомаркетов «Красное и белое» в Кургане. «Через каждые сто метров это заведение, их просто невероятно много. Не захочешь — запьешь», — заявил депутат в среду, 26 апреля, на заседании облдумы, обращаясь к директору департамента экономического развития Сергею Чебыкину.

Прокурор Зауралья Игорь Ткачев поддержал возмущение депутата. «Областной думе направлено предложение запретить продажу алкогольной продукции на первых этажах многоквартирных домов. Это уже переходит границу: настолько в шаговой доступности спиртное, что на улицу выйдешь — одни бутылки», — отметил Ткачев.

Сергей Чебыкин ответил, что нужно обсудить с законодателями данный вопрос. «Главное, чтобы не было ущерба потребителю, бизнесу и, в конечном счете, выиграло общество от этого», — подчеркнул чиновник.

Председатель комитета по экономической политике Евгений Кафеев также считает, что необходимо упорядочить процесс торговли на первых этажах домов. «Это и пропаганда здорового образа жизни, и вопрос удобства жителей дома. Жильцы часто жалуются на постоянную разгрузку, что нет подъездных путей, на тротуары заезжают, во дворы», — сказал он, добавив, что работа сети «Красное и белое» также вызывает много вопросов. «Как они так часто открываются, когда другие закрываются».

Депутаты припомнили и инициативу по ограничению количества магазинов одной сети, которую ранее обсуждали сенаторы.

В целом в Курганской области, как доложил Чебыкин, не подключенными к системе ЕГАИС остались 19 торговых объектов из 996 — это 1,9%. В рамках мер по снижению нелегального оборота алкоголя подготовлено обращение в «Росспиртпром» с предложением организовать филиал предприятия на территории Курганской области по переработке конфискованного алкоголя. Также, по мнению Чебыкина, необходимо ужесточить административную ответственность для нелегальных продавцов алкоголя в десятки раз и перенести сроки подключения сельских организаций к ЕГАИС.