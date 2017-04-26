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26 апреля 2017
25 апреля 2017
24 апреля 2017
19:52  26 апреля 2017 10

На Ямале в больнице умер пятилетний ребенок с ВИЧ, родители которого отказывались его лечить

Артинская центральная районная больница. Арти, больница, операционная
Следователи проверяют обстоятельства смерти пятилетнего малыша, болевшего ВИЧФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи проводят проверку по факту смерти пятилетнего ребенка в больнице Лабытнанги. По предварительной информации, малыш был болен ВИЧ-инфекцией. ЧП произошло 18 апреля. Как сообщили в пресс-службе СУ СК Ямала, итоги проверки еще не подведены.

Как сообщил «URA.RU» уполномоченный по правам ребенка на Ямале Виталий Орешкин, о том, что у ребенка тяжелое заболевание, было известно в течение двух последних лет. Все это время с семьей работали специалисты.

«Информация о зараженном ребенке поступила из окружного СПИД-центра в Ноябрьске. Мы сразу забили тревогу. Выносили этот вопрос на экспертном совете. В частности, проблему отказа родителей от терапии вич-инфицированных детей. Родители были привлечены к административной ответственности. После этого ребенок начал получать лечение. Там достаточно сложное отношение семьи к заболеванию. Они его отрицали. Тем не менее ребенок проходил курс лечения. К сожалению, заболевание уже было запущенно, когда его выявили. Сейчас разбираемся в ситуации», — пояснил омбудсмен «URA.RU».

Получить комментарии в департаменте здравоохранения Ямала пока не удалось. Ранее в ведомстве отмечали, что на Ямале выросло число больных ВИЧ. По данным СПИД-центра, в 2016 году выявлено 270 зараженных человек, это на 24 процента больше, чем в 2015 году (206 человек). На днях специалисты отчитались о беспрецедентных мерах по снижению заболеваемости среди представителей КМНС в 2016 году. Как сообщил «Ямал регион», заболеваемость среди аборигенов снижена в два раза.

Юлия Фролова
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