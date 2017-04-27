20:14 26 апреля 2017 4

Путин приказал защитить права москвичей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление президента России Владимира Путина по вопросу сноса ветхого жилья в Москве может обернуться политическим поражением мэра столицы Сергея Собянина. Об этом можно будет говорить, если во втором чтении Госдума учтет замечания критиков законопроекта о реновации. Так эксперт Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов в интервью «URA.RU» прокомментировал заявление главы государства о том, что права жителей сносимого жилья должны соблюдаться.

«Какие поправки будут вноситься в закон во втором чтении, будет тестом для теории, в соответствии с которой Собянин предложил эту инициативу как безусловно выигрышного для власти предвыборного хода, который позволит сделать результат и явку в Москве.

Если наиболее спорные положения будут пересмотрены во втором чтении, то можно будет говорить о политическом поражении мэра», — заявил политолог.

Собянину придется согласиться изменить параметры программы, а значит, и с ее удорожанием для городского бюджета под давлением Кремля, считает Игнатов. Любая правка приведет к тому, что стоимость программы для московских властей возрастет, потому что придется учитывать больше параметров. «Потянет ли Москва более дорогую программу в таких же циклопических масштабах — неизвестно. Возможно, мэрия перейдет к сценарию точечного сноса», — резюмировал политолог.

Более скептично к ситуации отнесся председатель Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Политолог считает, что заявление президента — это скорее сигнал о том, что у Собянина есть свобода маневра.

«Мэр может прочесть это как необходимость действовать жестче и решительнее, чтобы не побуждать критиков проекта искать дорожки к президенту», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что интрига сохраняется в том, как слова президента поймут в Госдуме: «Как продолжение зеленого света законопроекту и возможность слегка подергать мэра за усы или намек на то, что политическую ответственность в случае чего понесут нерадивые депутаты, не уследившие ущемления прав собственников».

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с кабмином заявил, что надо соблюдать права граждан при расселении московских пятиэтажек, а реализация программы должна проходить добровольно: «Безусловно, это должно быть сделано такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего, права на собственность».

Критик реновации политолог Константин Калачев, который ранее приглашал Сергея Собянина в гости в свою пятиэтажку — сталинскую, считает заявление Путина реакцией на активность москвичей.

«Думаю, мониторинг соцсетей, информация о подаваемых заявках на митинги, анализ СМИ и общественного мнения сыграли свою роль. Это Собянину повод задуматься. Ведь все можно было сделать, минимизируя конфликты: идти от окраин к центру, убедить граждан, что программа исходит из их интересов. Но все делалось в какой-то странной спешке. Люди почувствовали, что интересы застройщиков ставятся в главу угла, поняли, что их права собственности нарушаются, отсюда сопротивление. Вплоть до готовности выйти на массовые митинги протеста», — описал ситуацию политолог. Калачев отметил, что именно эти опасные протестные настроения президент уловил: «И поступил так, как и должен поступать гарант Конституции».