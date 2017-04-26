20:34 26 апреля 2017 6

Глава Счетной палаты Ямала Владимир Свидлов отчитается перед депутатами Заксобрания Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутаты Заксобрания Ямала на очередном заседании заслушают отчет Счетной палаты о деятельности в 2016 году. «URA.RU» выяснило, что ревизоры сохранят тенденцию последних лет и в своем отчете обойдутся лишь общими цифрами, не называя конкретных нарушений и нарушителей. Предварительно итоги работы ревизоров обсуждали в среду, 26 апреля, на комитете. При этом большая часть депутатов даже не заинтересовались подробностями нарушений на 1,2 млрд рублей.

Отчет был озвучен за закрытыми дверями, представителей СМИ попросили покинуть зал.

Позже руководитель комитета Дмитрий Жаромских рассказал «URA.RU», что присутствующие поинтересовались у представителя Счетной палаты некоторыми проверками. В частности, звучал вопрос о реализации программы «Сотрудничество» в части мероприятий по вылову определенного вида рыб; были озвучены нарушения по строительству полигонов ТБО в нескольких муниципалитетах; был задан вопрос о том, какие меры предпринимает СП, чтобы стать более открытой. «Ответы всем были даны и всех они устроили», — пояснил Дмитрий Жаромских. Подробностей озвученных нарушений он вспомнить не смог.

Отметим, что уже несколько лет Счетная палата Ямала не представляет подробный отчет о выявленных за год нарушениях и публикует только общие сведения о деятельности. В отчете СП за 2016 год, который имеется в распоряжении «URA.RU», указано, что ревизорами было выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на общую сумму более чем в 1,2 млрд рублей, что немногим больше, чем в прошлом году. Среди них нецелевое использование на 246,5 млн рублей, неэффективное использование на 354,2 млн рублей и прочие нарушения.

Самое важное — в минувшем году выявлено незаконное использование бюджетных средств на сумму в 338,6 млн рублей. Годом ранее эта сумма была в разы меньше — 47 млн.

Что именно скрывается этими цифрами, как и раньше — неясно. Но именно в таком виде отчет представлен депутатам и позже будет опубликован на сайте палаты. «Я не вижу никаких проблем с получением информации. Если мне нужны какие-то сведения, я могу сделать запрос и их получить», — заявил Дмитрий Жаромских.

Год назад раскритиковала отчет только депутат Елена Кукушкина. В этот раз она снова оказалась недовольна представленным документом. У коммунистки есть претензии, которые она собирается озвучить на грядущем заседании.

«Мы же депутаты, мы согласовываем выделение средств бюджета и должны знать, на что и как они были потрачены. А нам фактически ничего не говорят», — сказала Кукушкина. Она добавила, что в прошлом году увидела детальный отчет только после запроса. При этом ее требования проверить ряд учреждений по большей части остались неисполненными.

Добавим, что об отчете СП перед депутатами было известно заблаговременно. Однако этот вопрос был добавлен в повестку заседания Заксобрания в самый последний момент — за несколько часов до публикации этого материала.