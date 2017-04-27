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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:19  26 апреля 2017 18

Михалков призвал Кремль ответить на расследование Навального. «Они не понимают, пока не получат резиновой дубинкой по голове»

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, михалков никита
Кинорежиссер осудил молчание властейФото: depositphotos.com © URA.RU

Никита Михалков в ходе своего выступления на форуме безопасного интернета призвал руководство России отреагировать на расследования ФБК о деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева.

Кинорежиссер считает, что подобное молчание со стороны властей подталкивает подрастающее поколение на борьбу с государством: «Когда выходит этот фильм Навального про Медведева, невозможно, чтобы власть молчала. Нельзя молчать! Значит нужно сказать что-то. Сказать, что это не мое. Все равно, кто придет сюда — на мое место, будет пользоваться. Да, это признак власти. Но должно быть отвечено», — цитирует Михалкова телеканал «Дождь».

Режиссер также добавил, что молчание властей в подобной ситуации может оправдать для россиян борьбу с государственным строем. «Мы сталкиваемся с тем, что растет поколение, которое не знает своей истории, не понимает последствий, к которым могут привести те или иные действия. Они не понимают до тех пор, пока не получат резиновой дубинкой по голове или пулю в лоб», — заявил Михалков.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией сообщалось о ряде дорогостоящих объектов недвижимости, которыми якобы владеет премьер-министр. Сам Медведев назвал расследование «бумажками и чушью».

Сергей Макеев
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