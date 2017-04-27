20:19 26 апреля 2017 18

Кинорежиссер осудил молчание властей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Никита Михалков в ходе своего выступления на форуме безопасного интернета призвал руководство России отреагировать на расследования ФБК о деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева.

Кинорежиссер считает, что подобное молчание со стороны властей подталкивает подрастающее поколение на борьбу с государством: «Когда выходит этот фильм Навального про Медведева, невозможно, чтобы власть молчала. Нельзя молчать! Значит нужно сказать что-то. Сказать, что это не мое. Все равно, кто придет сюда — на мое место, будет пользоваться. Да, это признак власти. Но должно быть отвечено», — цитирует Михалкова телеканал «Дождь».

Режиссер также добавил, что молчание властей в подобной ситуации может оправдать для россиян борьбу с государственным строем. «Мы сталкиваемся с тем, что растет поколение, которое не знает своей истории, не понимает последствий, к которым могут привести те или иные действия. Они не понимают до тех пор, пока не получат резиновой дубинкой по голове или пулю в лоб», — заявил Михалков.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией сообщалось о ряде дорогостоящих объектов недвижимости, которыми якобы владеет премьер-министр. Сам Медведев назвал расследование «бумажками и чушью».