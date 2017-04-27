Будущий соперник губернатора Прикамья обиделся на слово «спойлер»

06:06 27 апреля 2017 2

Олег Постников подготовил достойный ответ на характеристику «спойлер» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Потенциальный кандидат в губернаторы Пермского края от ЛДПР Олег Постников публично резко высказался в адрес экс-депутата Госдумы Виктора Похмелкина, заявившего о формировании демократической коалиции. Либерал-демократ рассердился, что политик назвал его спойлером.

Координатор пермского отделения ЛДПР и руководитель фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников резко отреагировал на высказывания лидера «Движения автомобилистов России», депутата первых четырех созывов Госдумы Виктора Похмелкина. Последний накануне заявил, что сформировал демократическую коалицию, которая на предстоящей губернаторской кампании поддержит лидера движения «Выбор» Константина Окунева. Относительно ЛДПР политик заявил, что партия отказалась от борьбы (имея в виду планы по выдвижению Постникова), поэтому ее представитель фактически станет на выборах спойлером.

Либерал-демократ собрал внушительную группу поддержки Скриншот со страницы Олега Постникова в Facebook

«Бывший депутат Государственной Думы Виктор Похмелкин назвал меня спойлером. Как мне назвать его? Пуделем? Квакером? Или промолчать? Ну, а если серьезно, то все это грустно. Раньше Виктор Валерьевич был раздутым от важности федеральным политиком, а сейчас всего лишь пешка в заштатном провинциальном водевиле, финал которого знают все», — написал Постников на своей странице в Facebook.

Ниже потенциальный кандидат в губернаторы выразил уверенность, что демократическая коалиция «никого не выдвинет и не зарегистрирует», а сам Похмелкин «слился под Константина Окунева». Несколько пользователей (в том числе из тех, кто причисляет себя к журналистам и экспертам) поддержали Постникова и грубо высказались в адрес Виктора Похмелкина.

Виктор Похмелкин во вторник, 25 апреля, заявил, что сформировал демократическую коалицию, которая на предстоящих выборах главы Пермского края будет бороться с «назначенцем» в лице врио губернатора Максима Решетникова. Последнего политик считает представителем партии «бюрократов и олигархов», ставленником бюрократического клана, не защищающего интересы Пермского края. Ради конкурентных выборов Похмелкин собирается помочь в прохождении муниципального фильтра и регистрации Константину Окуневу. Сейчас политики ведут переговоры с политическими партиями на предмет выдвижения кандидата.