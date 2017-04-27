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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:30  27 апреля 2017 5

Мэра Риги оштрафовали за беседу со школьниками на русском языке

Ушаков не станет изменять своим принципамФото: Facebook/Нил Ушаков

Мэр Риги Нил Ушаков оштрафован Центром государственного языка Латвии за общение со школьниками на русском языке.

Причиной стало недовольство надзорного ведомства тем, что градоначальник во время неофициальной встречи с русскоговорящими школьниками говорил не на государственном языке страны. В итоге Ушакову выписали штраф 50 евро.

«Задавали мне вопросы во время неформальной встречи на русском языке — на русском же языке и ответил. Все происходящее транслировалось на моей личной странице в „Фейсбуке“», — заявил мэр Риги. Трансляция в Facebook оказалась «отягощающим фактом».

Нил Ушаков предположил, что языковое ведомство соревнуется с северокорейским лидером Ким Чен Ыном за звание главного фрика планеты, но у последнего даже меньше шансов, так как Центр государственного языка «решил пойти на рекорд», пишет «Утро.ру».

Политик подчеркнул, что его позиция в отношении русского языка остается неизменной. И когда дети будут задавать ему вопросы на русском языке, он всегда будет отвечать им тоже на русском.

Лев Истомин
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