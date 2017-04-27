08:15 27 апреля 2017 4

Ургант и Навка поговорили по душам Скрин видео Youtube, канал "Вечерний Ургант"

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» после того, как получила звание «Самой стильной», по версии журнала Hello. В разговоре с Иваном Ургантом спортсменка рассказала о том, как «издевается» над младшей дочерью и какие традиции существуют в их семье.

Ургант в беседе с Навкой решил обсудить со своей гостьей сразу две фотографии, на которых спортсменка запечатлена со своим супругом, пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина Дмитрием Песковым. На одном из снимков, сделанном в день рождения Навки, она вместе с мужем подпевает Филиппу Киркорову. «Представляешь, какое счастье быть на подпевках у Филиппа Киркорова? — говорит Навка Урганту. — А какое ему счастье — у него на подпевках сам…».

Отдельного внимания удостоился и другой снимок, который активно обсуждали в социальных сетях. На нем запечатлена вся семья Навки-Журовых-Пескова, при этом пресс-секретарь президента позирует в одном полотенце. Ургант предположил, что Навка завела новую традицию в семье. «Традиция фотографироваться полуголым на фоне живописи, — пояснил Ургант. — Я жалею, что он на пресс-конференцию так не может выйти».

«Я знаю, что многие завидуют», — добавила Навка.

В беседе с телеведущим Татьяна Навка призналась, что «издевается» над своей дочкой Надеждой Песковой, которая к своему возрасту (ей нет и трех лет) уже знает несколько языков, в том числе китайский. Известно также, что девочка активно занимается спортом.