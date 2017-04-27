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Главные новости Курганской области
10:40  27 апреля 2017 0

Волну паводка в Кургане ждут в ближайшие дни. Шоссе Тюнина все же может затопить

Шоссе Тюнина паводок Курган, шоссе тюнина, паводок2016
Жители Кетово и Увала не хотят стоять в пробкахФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане уровень воды в реке Тобол подрос на сутки на 6 см, уровень над «нулем поста» составил 502 см. Волну паводка ждут в городе в ближайшие дни, пик может прийтись на 4—7 мая.

По уточненному прогнозу, река не должна подняться выше отметки в семь метров. Напомним, что именно после этого уровня начинается подтопление оживленного шоссе Тюнина, которое связывает с городом поселок Увал и Кетово.

Однако «народный синоптик» из Кургана Илья Винштейн высказал предположение, что вода может подняться на 740 см. «При таких прогнозах возможен выход воды на пойму (650 см) и подтопление шоссе Тюнина. Помимо этого будет превышена отметка неблагоприятного явления (700 см), до отметки опасного явления (850 см), вода не доберется», — предполагает Винштейн.

Татьяна Жаткина
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