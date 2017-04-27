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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Курганской области
12:34  27 апреля 2017 3

Ученики лицея в Кургане жалуются на протекающую крышу. ФОТО

Капремонт крыши Курган, капитальный ремонт, крыша дома
Крышу обещают отремонтировать летомФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане ученики и их родители, жалуются, что в городском лицее №12 протекает крыша. Фото с промокшими потолком и стеной, а также емкостями для дождевой воды появились в соцсетях.

Проблемы возникают во время каждого дождя
Фото со страницы «Инцидент. Курган»

В МБОУ города Кургана «Лицей №12» подтвердили, что проблема существует уже давно. Из-за протечки на крыше мокнет стена в лаборантской кабинета химии и в коридоре. «Мы ничего не трогаем, потому что на лето намечен капремонт», — пояснили в приемной директора.

По словам работников школы, на эти цели выделено 15 млн рублей, сейчас проводятся необходимые конкурсные процедуры. «Надеемся, наши проблемы скоро решатся», — отметили учителя.

В 2017 году в Кургане намечена масштабная кампания по ремонту соцучреждений. Планируется отремонтировать крыши у 60 школ.

Татьяна Жаткина
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