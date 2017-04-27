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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
13:26  27 апреля 2017 4

В Челябинске депутат требует изъять из библиотек книги Улицкой

Открытие ТЭЦ
Писательница Улицкая "подставила" библиотекарей Южного Урала под проверкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из библиотек Челябинска изымут книги, пропагандирующие однополые браки и нетрадиционные сексуальные отношения. Проверку инициирует лидер фракции КПРФ в городской Думе Константин Нациевский.

«Как мне стало известно, в наши библиотеки поступили книги детского проекта „Другой, другая, о других“ Людмилы Улицкой, реализуемого при поддержке фонда Сороса. „Мужчина, которому женщина не досталась, берет в ‚жены‘ мальчика. Мальчик-жена выполняет в доме все женские функции, а когда достигает взрослости, становится воином и может сам жениться. Если повезет — на женщине. А нет — так тоже заводит себе мальчика“, — и это отрывок из детской книги», — рассказал депутат корреспонденту «URA.RU».

По его словам, у библиотекарей хватило понимания не выставлять полученные книги в общий доступ. Тем не менее в ближайшее время в адрес начальника управления культуры Челябинска Дмитрия Назарова и министра образования региона Александра Кузнецова уйдут депутатские запросы. В них Константин Нациевский требует провести проверку библиотечного фонда и при необходимости изъять оттуда излишне «толерантную» для России литературу. Также коммунист намерен просить содействия в этом вопросе у депутатов Госдумы.

Последний библиотечный скандал вспыхнул в Челябинской области в 2015 году. Прокуратура потребовала ограничить доступ воспитанников детского лагеря в Златоусте к целому ряду библиотечных книг, способных повредить детской психике. Среди них оказались романы о Шерлоке Холмсе, арабские сказки «Тысяча и одна ночь», произведения Михаила Булгакова и Агаты Кристи.

Владимир Васин
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