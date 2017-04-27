14:35 27 апреля 2017 3

Кузнецов заявляет, что его хотят уволить за критику мэра, прогулы - это повод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата горсобрания Чебаркуля Александра Кузнецова хотят уволить с работы за участие в заседаниях комиссий местного парламента. Начальство МУП «Теплоком», где он трудится главным инженером, поставило ему прогул 3,5 часа, пока он с коллегами обсуждал вопросы жизнедеятельности муниципалитета, сообщил он корреспонденту «URA.RU».

«26 марта у нас прошло заседание комиссии. Об этом я уведомил руководство и устно, и письменно. По закону меня обязаны отпустить. Но решили собрать комиссию и запротоколировать мое отсутствие на рабочем месте. Ищут повод подставить меня и уволить за то, что я критикую городские власти из-за неэффективной работы и коррупции», — считает Кузнецов.

Лояльный администрации города спикер горсобрания Сергей Старостин отказался комментировать ситуацию. На телефонные звонки мэр Сергей Ковригин не ответил.

В администрации Чебаркуля не прекращается кадровая чехарда. Силовики регулярно проводят обыски и возбуждают одно уголовное дело за другим. Этот челябинский город-курорт сотрясает политический кризис. В марте депутатам не хватило всего двух голосов, чтобы поставить мэру Сергею Ковригину «неуд» по итогам работы за первый же год работы. Две такие оценки являются поводом инициировать отставку главы.