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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
14:35  27 апреля 2017 3

Челябинского депутата увольняют за прогулы. «Меня подставили!»

Кузнецов Александр. Чебаркуль, кузнецов александр
Кузнецов заявляет, что его хотят уволить за критику мэра, прогулы - это поводФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутата горсобрания Чебаркуля Александра Кузнецова хотят уволить с работы за участие в заседаниях комиссий местного парламента. Начальство МУП «Теплоком», где он трудится главным инженером, поставило ему прогул 3,5 часа, пока он с коллегами обсуждал вопросы жизнедеятельности муниципалитета, сообщил он корреспонденту «URA.RU».

«26 марта у нас прошло заседание комиссии. Об этом я уведомил руководство и устно, и письменно. По закону меня обязаны отпустить. Но решили собрать комиссию и запротоколировать мое отсутствие на рабочем месте. Ищут повод подставить меня и уволить за то, что я критикую городские власти из-за неэффективной работы и коррупции», — считает Кузнецов.

Лояльный администрации города спикер горсобрания Сергей Старостин отказался комментировать ситуацию. На телефонные звонки мэр Сергей Ковригин не ответил.

В администрации Чебаркуля не прекращается кадровая чехарда. Силовики регулярно проводят обыски и возбуждают одно уголовное дело за другим. Этот челябинский город-курорт сотрясает политический кризис. В марте депутатам не хватило всего двух голосов, чтобы поставить мэру Сергею Ковригину «неуд» по итогам работы за первый же год работы. Две такие оценки являются поводом инициировать отставку главы.

Сергей Леонов
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