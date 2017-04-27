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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Пермского края
14:30  27 апреля 2017 4

Глава Прикамья поручил вице-премьеру разобраться со скандальным оборонным заводом

Из-за обысков и арестов ЗИД лишился лицензии и не может продолжать работуФото: группа ВК "ЗИД Пермь: новости, обсуждения, вакансии"

Министр промышленности и вице-премьер Пермского края возьмет на контроль ситуацию с заводом имени Дзержинского, где на данный момент фактически остановлено производство.

Напомним, из-за обысков и арестов ЗИД лишился лицензии. Из-за этого остановлена работа в области секретного документооборота. «Это означает, что завод встал», — говорит директор предприятия Егор Заворохин. Из-за этого ЗИД потерял контракт на 500 миллионов, который позволил бы предприятию прожить еще целый год. Работники завода намерены выйти на митинг с требованием прекратить «беспредел» силовиков в отношении предприятия. Письмо с аналогичной просьбой они направили врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову.

Как стало известно «URA.RU», глава региона поручил взять эту ситуацию на контроль вице-премьеру, министру промышленности Алексею Чибисову. Сам Алексей Чибисов сказал, что пока не комментирует эту тему.

Анна Белкина
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