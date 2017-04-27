15:34 27 апреля 2017 3

Огромные долги по зарплате сложились в инженерном центре энергетики Урала, который проектировал самые крупные объекты энергоотрасли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Флагман проектирования уникальных энергообъектов — Инженерный центр энергетики Урала — задерживает зарплату инженерам, которые работают над проектами для УГМК, «Сургутнефтегаза», ENEL и РАО ЕЭС России. Деньги не платят уже примерно 2,5 месяца, и погасить их сотрудникам даже не обещают. Из-за долгов собственника — питерского олигарха — предприятие продается на торгах. Цена — в 133 раза ниже той, за какую организация была продана 9 лет назад.

В Инженерном центре энергетики Урала, где работают около 500 человек, уже три месяца задерживают заработную плату. «На самом деле нет денег даже заправить картриджи, при этом люди работают, терпят. Руководство не объясняет ничего людям», — рассказали сотрудники организации агентству.

Задолженности тянутся уже около двух лет, — говорят инженеры. Компании, как говорят ее сотрудники, приходится много тратить на обслуживание кредита размером около 150 млн рублей, выплату налогов и высокую арендную плату здания на Первомайской, где расположена организация. Из-за этого якобы образовался кассовый разрыв.

Хотя для людей, знакомых с ситуацией внутри организации, нехватка денег даже на зарплаты проектантам кажется странной. «У Инженерного центра сформирован огромный портфель заказов — на сумму около 300 млн рублей, в их числе есть крупные — например, на проекты подстанций для ОАО „Сургутнефтегаз“ в Югре, УГМК-Башмедь в Башкирии, энергоблоков Казанской и Соликамской ТЭЦ», — говорит источник в энергоотрасли.

Инженерный центр энергетики Урала — это крупнейший региональный инженерный центр, один из главных видов деятельности — комплексное проектирование и инжиниринг сооружения и реконструкции энергетических объектов: ГРЭС, ТЭЦ, ПГУ ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ, крупных котельных, высоковольтных линий и подстанций напряжением 0,4—500 кВ. Среди самых крупных его проектов — Рефтинская и Среднеуральская ГРЭС, десятки объектов по всей России, в том числе самые современные.

В 2008 году один из лучших проектных институтов для энергетики был продан за рекордную сумму — 4,2 млрд рублей. За актив развернулась настоящая битва — на него претендовали несколько крупных компаний, и в ходе торгов цена на актив поднялась в четыре раза. Компанию приобрел «Энергостройинвест-холдинг».

Его владелец Антон Зингаревич — сын питерского олигарха Бориса Зингаревича, последний, глава компании «Илим», как сообщают некоторые СМИ, создал в 90-х эту лесозаготовительную организацию вместе с нынешним премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В ИЦЭУ говорят, что с 2008 года ситуация на предприятии только ухудшается. В 2008 году работало около 1800 человек, сейчас — 500. Выручка с 2008 года упала в четыре раза.

Зингаревич в июле 2016 года был объявлен в федеральный розыск за хищения 2,5 млрд рублей у МТС-банка и банка «Глобэкс». Акции ИЦЭУ были залогом по кредиту в Глобэкс банк, сейчас кредитное учреждение выставило энергоцентр на торги. При этом начальная цена продажи — 300 млн рублей, конечная — 30 млн рублей (редукцион), на сегодняшний день цена продажи — 150 млн рублей, но желающих купить уникальное предприятие пока нет.

В самом ИЦЭУ не смогли прокомментировать ситуацию ни с долгами, ни с продажей его за долги, посоветовав обратиться «после майских праздников, когда, возможно, и будет какая-то положительная информация».