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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Курганской области
15:03  27 апреля 2017 9

В Зауралье растет количество пьяной и рецидивной преступности. Прокурор винит систему профилактики

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Курганской области. Курган., ткачев игорь
Игорь Ткачев требует от полицейских и властей на местах дополнительных мер по профилактике преступностиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В районах Курганской области растет количество пьяной, рецидивной и подростковой преступности. О том, почему программы по профилактике правонарушений не дают результатов, речь шла на координационном совещании в прокуратуре Зауралья в четверг, 27 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

Как отметил прокурор области Игорь Ткачев, в этом году каждое восьмое преступление было совершено на улицах, каждое второе — в состоянии алкогольного опьянения. В ряде районов, в частности в Белозерском и Сафакулевском, в три раза увеличилось количество повторных преступлений. В целом по области ранее судимыми совершено каждое третье преступление из числа раскрытых.

На 55% возросло число летальных исходов от употребления наркотиков. В ряде районов выросло количество подростковой преступности. Например, за прошлый год на территории Кетовского района на 16% возросло число подростков, принявших участие в преступлениях. В этом году выявлено уже четыре преступления экстремистской направленности, совершенных подростками Кетовского района.

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Курганской области.Курган., сухнев виктор, крупеня петр, ткачев игорь, ильиных олег
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По данным прокуратуры, в районах области мероприятия профилактических программ зачастую вообще не исполняются из-за недофинансирования, а со стороны сотрудников полиции профилактическая работа проводится формально. В некоторых районах не приняты программы профилактики экстремизма и терроризма.

«Негативная динамика требует принятия кардинальных мер по исправлению ситуации», — потребовал Ткачев.

Заместитель начальника УМВД Курганской области Юрий Рожков отметил, что в прошлом году общий объем финансирования профилактических программ составил чуть больше 6,2 млн рублей. В частности, в интересах УМВД финансировалась программа «Дежурная часть» по местному телевидению.

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Курганской области.Курган.
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Игорь Ткачев возразил: «Идет „Дежурная часть“, но кто ее смотрит? Те, кто не совершает преступлений. Где профилактика с теми людьми, которые совершили преступление и стоят на учете? — спросил прокурор. — Мы собираемся не для того, чтобы радоваться, что мы работаем, а чтобы четко расставить приоритеты и посмотреть, где мы недорабатываем, на что еще надо обратить внимание», — подчеркнул он.

Начальник УМВД Зауралья Олег Ильин добавил, что в этом году областное правительство пошло навстречу ведомству и предусмотрело 20 млн рублей на профилактические программы. Прокурор Игорь Ткачев предложил рассмотреть проблему на комиссии при губернаторе Курганской области.

В целом, по данным регионального УМВД, общее количество преступлений за прошлый год сократилось на 13%.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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