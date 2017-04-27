18:58 27 апреля 2017 0

Порядок в городе зависит в первую очередь от избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2019 году выборы депутатов в Челябинске пройдут по существующей схеме. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский на пресс-конференции в четверг, 27 апреля.

«Я понимаю, что многих не удовлетворяет то, что происходит сегодня со стоянками и ларьками. Но если бы не было районных советов — эти вопросы бы куда-то ушли? Подводить итоги реформы пока рано, и в 2019 году выборы будут проходить по нынешним правилам. Поэтому выбирайте людей, которые будут наводить порядок, а не драться за парковки и киоски», — заявил Дубровский.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о многочисленных конфликтах, ставших результатом муниципальной реформы, первопроходцем которой стал областной центр. В итоге вместо 37 депутатов городской думы в Челябинске появилось 167 депутатов в семи районных советах, из числа которых теперь формируется гордума. Соответственно обострилось количество противоречий и бизнес-конфликтов, регулярно выплескивающихся в публичную плоскость.