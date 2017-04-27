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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
19:41  27 апреля 2017 0

Полпред Холманских встретился с мэром Ройзманом — говорили о выборах и Екатеринбурге

Ежегодная пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в УрФО Игоря Холманских по итогам 2016 года. Екатеринбург, холманских игорь
Полпреда вдруг взволновали проблемы и перспективы ЕкатеринбургаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских встретился с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Факт двусторонней беседы подтвердили в пресс-службе главы уральской столицы.

«Встреча прошла. Говорили о проблемах и перспективах развития города», — лаконично пояснили городские чиновники. В полпредстве факт встречи не подтверждают и не отрицают — на официальном сайте федеральной структуры также никакой информации о состоявшейся встрече нет.

Другие подробности встречи не разглашаются, однако, инсайдеры утверждают, что речь на ней шла в том числе и о выборах.

«Полпред предложил Ройзману отказаться от идеи участия в выборах [губернатора Свердловской области], а тот в свою очередь попросил поддержать его в обращении к президенту по поводу отмены муниципального фильтра. На том и разошлись», — знает источник в полпредстве.

Антон Ольшанников
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