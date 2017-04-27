19:57 27 апреля 2017 0

Эксперты ОНФ позвали инспекторов и чиновников померить ямы на дорогах Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

За четыре месяца работы проекта ОНФ «Карта убитых дорог» выявились «лидеры» народного рейтинга в Кургане. В четверг, 27 апреля, активисты совместно с представителем мэрии и сотрудниками ГИБДД совершили рейд по этим дорогам, передает корреспондент «URA.RU».

Группа побывала на улицах Химмашевская, Станционная, Коли Мяготина и Невежина. На этих участках осенью прошлого года подрядчики сняли верхний слой асфальта. Так что, пережив зиму, дорога окончательно разрушилась.

Заместитель директора управления дорожного хозяйства Кургана Денис Давыдов во всем винит челябинских дорожников, которые выиграли аукцион, существенно снизив цену. «Потенциальные подрядчики знали о сжатых сроках. Вина полностью лежит на плечах подрядчиков. Люди пришли на территорию области технически неподготовленные, свои обязательства не выполнили. Они ослабили дорожную одежду, что привело к ее полному разрушению», — отметил Давыдов.

Управление рассчитает ущерб, нанесенный такой работой дорогам, и предъявит его нерадивым дорожникам. Ремонт на объектах продолжат уже другие подрядчики, аукцион по трем объектам назначен на 10 мая. Срок исполнения работ в контракте прописан до 1 сентября текущего года. Пока не подтверждено областное финансирование ремонта ул. Невежина.

По мнению чиновника, один из негативных моментов — это условия проведения аукциона, в котором побеждает тот, кто больше всех снижает стоимость работ.

1/4 На улице Станционной опасно передвигаться как водителям так и пешеходам, но мэрия не закрывает дороги из-за загруженности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Это не вина 44-го закона, это неправильный подход заказчика к подготовке этого контракта и подготовке работ, — возразил эксперт ОНФ Владимир Иванов. — Заказчик мог спокойно прописать в контракт, что подрядчику разрешается снятие верхнего слоя только после дополнительного разрешения заказчика. Почему департамент не контролирует ситуацию, если видит, что подрядчик не готов: асфальта у него нет, сил нет, денег нет. Не давайте ему разрешение снимать верхний слой! Чтобы эту работу выполнить, нужно всего два дня».

По мнению Владимира Иванова, главная причина плохих дорог в Кургане — неправильная организация дорожных работ. «Только в мае пройдет аукцион, а деньги пришли еще в феврале. Почему нельзя было заранее подготовить документы на аукцион, пока деньги не подошли? Это неудовлетворительная работа департамента благоустройства», — подчеркнул эксперт.

«Со счетной палатой ОНФ проведет большую проверку ремонта дорог 2016 года. И выводы будут определенные сделаны, — добавил Иванов. — Дальше так организовывать работу по ремонту дорог в Кургане нельзя, это уже красная линия, которую нельзя переходить. Это безобразие полное».

«Это голословное обвинение, — парировал чиновник, — Дополнительные требования описываются правительством РФ. Просто так включить туда, что в голову взбредет, мы не имеем право. По поводу сроков: если почитать 44-й закон, то с момента поступления финансирования на организацию закупочной процедуры уходит не менее 40 дней. Посчитайте, сколько дней прошло с 22 февраля!».

1/3 Владимир Иванов и Денис Давыдов поспорили о том, кто виноват в разрушении городских дорог Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Активисты ОНФ обещали передать данные по рейду и рейтингу «Карты убитых дорог» в администрацию города с требованием включить объекты в план ремонта. Также они будут добираться обеспечения контроля работ со стороны заказчика и возьмут ход работ на свой контроль.

В этом году Кургану выделено всего 382 млн рублей на дорожную деятельность. Руководство городской администрации обратилось в правительство области с просьбой о дополнительных суммах.