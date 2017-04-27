{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,97
Динамика за 2 недели
Евро 62,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Курганской области
20:14  27 апреля 2017 0

Как раз похолодает. В Кургане и Шадринске рассказали, когда выключат отопление

Батарея. Тюмень, батарея, комуналка, радиатор, отопление, жкх
Батареи отключат во вторникФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Кургане и Шадринске отопительный сезон закончится во вторник, 2 мая. Постановления подписали городов Андрей Потапов и Людмила Новикова.

Отопление в это день отключат в жилых домах и в зданиях, принадлежащих прочим потребителям. В объекты соцкультбыта, в учреждения образования и здравоохранения Кургане тепло будет поступать до 10 мая.

Сайт gismeteo.ru, между тем, обещает похолодание после 6 мая. Ночью температура может опуститься до минусовых отметок, возможен небольшой снег.

В 2016 году отопительный сезон закончился на две недели раньше — 19 апреля.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров