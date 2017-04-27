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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:21  27 апреля 2017 0

Алексея Навального облили зеленкой. Оппозиционера увезли на «скорой». ФОТО

Оппозиционер вновь получил в лицо зеленкойФОТО: Twitter Алексея Навального

Оппозиционер Алексей Навальный вновь стал жертвой нападения недоброжелателя. На этот раз неизвестный хулиган плеснул зеленкой в лицо политику на выходе из офиса ФБК в Москве.

По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, некий мужчина поджидал Навального возле машины. Без объяснения причин он плеснул Навальному в лицо зеленой и скрылся. В этот момент оппозиционер направлялся на свое выступление в рамках Global event forum, сообщает «Национальная служба новостей».

Позже Навальный на своей странице в Twitter сообщил, что из-за попадания жидкости в глаза ему пришлось обратиться в скорую помощь, медиуи приняли решение забрать его в больницу.

Сергей Макеев
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