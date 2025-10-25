Российские хакеры Killnet, взломавшие сервисы ВСУ, рассказали о защите россиян

Участники российской хакерской группы Killnet стараются взломать военную инфраструктуру противника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники российской хакерской группировки Killnet рассказали о методах борьбы с киберугрозами и защите россиян в зоне проведения специальной военной операции. Хакеры, пожелавшие сохранить анонимность, сообщили, что регулярно выявляют и нейтрализуют атаки на критически важную инфраструктуру и помогают предотвращать киберпреступления в отношении российских граждан. Об этом они рассказали в интервью «Известиям».

«У нас есть внутренние правила. Мы не работаем в зоне „Ру“. Ни при каких условиях. Никаких взломов на территории России. Мы не делаем ничего, что может навредить социально незащищенным людям: пенсионерам, женщинам, детям. Наши цели — не школы и больницы, а военная инфраструктура противника», — приводит издание слова одного из представителей кибер-группы.

По его словам, целью Killnet является недопущение любого вреда России со стороны внешних и внутренних врагов. Также в группе подчеркнули, что не ведут действия, способные навредить социально уязвимым слоям населения. В качестве основных целей называют информационные и военные системы противника, а также украинские колл-центры, которые замешаны в мошеннических схемах против россиян. Представитель Killnet отметил, что подобные структуры считаются законными мишенями и группировка будет добиваться их ликвидации.

Издание сообщает, что внутри сообщества действует строгий внутренний контроль за участниками: любые попытки нарушить правила или дискредитировать группу быстро пресекаются. По словам собеседников, в истории Killnet были случаи, когда в коллектив пытались проникнуть люди с недобросовестными намерениями, однако к таким участникам применяли жесткие меры и оперативно исключали из состава.