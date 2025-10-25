Украинские беспилотники пытались атаковать Москву и Петербург: карта ударов 25 октября

Российские ПВО сбили больше сотни дронов за ночь Фото: Сергей Венявский © URA.RU

В ночь на 25 октября российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, атаки были зафиксированы сразу в 13 областях, включая Подмосковье и Ленинградскую область. Карта атаки БПЛА — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Ночью сбили более сотни украинских БПЛА

В Министерстве обороны сообщили о массовой атаке ВСУ. За ночь на 25 число сбили 121 БПЛА. Там уточнили, что наибольшее количество дронов было сбито над Ростовской областью — 20 беспилотников. Еще 19 БПЛА были уничтожены в Волгоградской области, 17 — в Брянской области. Семь беспилотников, направлявшихся на столицу, удалось перехватить силами ПВО в воздушном пространстве Московского региона.

В числе других атакованных регионов оказались также Калужская область (12 БПЛА), Смоленская (11), Белгородская (9), Воронежская и Ленинградская области (по 8), Новгородская, Рязанская и Тамбовская области (по 2). В Тверской и Тульской области сбито по беспилотнику.

Продолжение после рекламы

В Брянской области уничтожены 17 БПЛА

Системы противовоздушной обороны Минобороны Российской Федерации зафиксировали и уничтожили 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области. В результате происшествия жертв и пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.

В Смоленской области отражена атака 11 беспилотников

Губернатор Смоленской области Василий Анохин утром 25 октября сообщил, о введении в регионе угрозы со стороны БПЛА. Для отражения атаки были задействованы подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Как написал Анохин в своем telegram-канале, в ночь и в утренние часы подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Смоленской области. Согласно предварительным данным, сведения о пострадавших и разрушениях объектов инфраструктуры отсутствуют. На места падения обломков выехали оперативные службы.

Воздушная опасность в Ленинградской области

В Ленинградской области была зафиксирована угроза появления беспилотных летательных аппаратов, о чем сообщил губернатор региона в своем telegram-канале в 2:12 по московскому времени. В связи с этим, наблюдалось возможное снижение скорости мобильного интернета.

Через четыре часа поступило сообщение об отмене воздушной тревоги. ПВО уничтожили восемь беспилотников, находившихся в воздушном пространстве региона.

Семь беспилотников пытались атаковать Москву

Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАХ. Все дроны были сбиты на подлете к городу. На места падения обломков выехали экстренные службы.

Беспилотник ВСУ уничтожен над Тульской областью

В воздушном пространстве Тульской области российские подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Как он написал в своем telegram-канале, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений жилых и инфраструктурных объектов также не зафиксировано.

В Воронежской области семь часов действовал режим опасности атаки БПЛА

На территории Воронежской области около 23:30 по московскому времени введен режим опасности в связи с вероятной атакой беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале обратился к жителям Воронежской области с просьбой сохранять спокойствие и сообщил, что силы противовоздушной обороны приведены в полную готовность.