Герасимов отметил успехи ВС РФ в зоне спецоперации. Видео
Отдельно Герасимов отметил успехи группировки войск «Центр» в освобождении ДНР
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач российскими подразделениями группировки «Центр» на красноармейском направлении. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны России.
«Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и соединениями морской пехоты группировки войск „Центр“, действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении. Релиз есть в распоряжении URA.RU.
В военном ведомстве также добавили, что во время инспекции передовых командных пунктов общевойскового объединения, мотострелковых и морских пехотных соединений генерал армии Герасимов выслушал доклады командующего армией, командиров формирований и других ответственных лиц о ходе выполнения поставленных задач в их зонах ответственности. По окончании совещания начальник Генштаба совместно с командованием группировки войск «Центр» подвел промежуточные итоги, отметив успехи в ходе освобождения ДНР, а также обозначил приоритетные задачи для продолжения дальнейших операций.
Накануне Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу соединений и подразделений «Южной» группировки войск, действующей в зоне спецоперации в ДНР. Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик представил министру доклад об эффективности действий российских военнослужащих за последние сутки. По итогам проведенной инспекции Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим особое отличие при выполнении поставленных задач.
