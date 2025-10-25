Отдельно Герасимов отметил успехи группировки войск «Центр» в освобождении ДНР Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач российскими подразделениями группировки «Центр» на красноармейском направлении. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны России.

«Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и соединениями морской пехоты группировки войск „Центр“, действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении. Релиз есть в распоряжении URA.RU.

В военном ведомстве также добавили, что во время инспекции передовых командных пунктов общевойскового объединения, мотострелковых и морских пехотных соединений генерал армии Герасимов выслушал доклады командующего армией, командиров формирований и других ответственных лиц о ходе выполнения поставленных задач в их зонах ответственности. По окончании совещания начальник Генштаба совместно с командованием группировки войск «Центр» подвел промежуточные итоги, отметив успехи в ходе освобождения ДНР, а также обозначил приоритетные задачи для продолжения дальнейших операций.

