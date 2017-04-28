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28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
09:40  28 апреля 2017 1

На выборах главы Златоуста произошла смена лиц

Дубровский. Златоуст., администрация златоуст
Златоуст готовится к выборам мэраФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В составе конкурсной комиссии по выборам главы Златоуста, третьего по величине города Челябинской области, произошли изменения. Заявление о выходе из комиссии написал депутат Марина Упит. 28 апреля, на сессии городского собрания, в состав комиссии введен депутат Гамалетдин Агзамов, сообщили «URA.RU» в администрации Златоуста.

Свой отказ работать в комиссии Марина Упит объяснила желанием «быть над схваткой». Она руководит Общественной палатой Златоуста и хочет соблюдать нейтралитет. Первое заседание комиссии состоится 3 мая, в резиденции губернатора. От областных властей в состав комиссии делегированы заместитель руководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин, начальник управления внутренней политики областного правительства Виталий Шиков и депутат ЗСО от Горнозаводского округа Татьяна Кузнецова. На первом заседании будет принято решение о допуске кандидатов к конкурсным процедурам.

В мэры Златоуста выдвинулись действующий градоначальник Вячеслав Жилин, бывший глава Дмитрий Мигашкин, спикер горсобрания, депутат Алексей Карюков, экс-руководитель управления ЖКХ администрации города Андрей Пликин, начальник управления транспорта Челябинска и бывший вице-мэр Златоуста Роман Болотов, шоумен Марат Магафуров, фермер и бывший советник главы Петр Панишев, руководитель «Коммунсервиса №2» Алексей Крутолапов, заместитель гендиректора ПКФ «Проминдустрия» Игорь Ганькин, начальник охраны «ЗлатМолКомбината» Владимир Лубнин и замдиректора «ТЭК Урал» Игорь Катаев, а также председатель профсоюза братства «Морозов-Златоуст» Александр Баев и представитель движения «Люди из Стали» Вячеслав Дубровский.

Уже снялся с выборов Марат Магафуров. Городской политсовет «Единой России» принял решение поддержать действующего мэра Вячеслава Жилина. Итоговое заседание комиссии состоится в Златоусте 12 мая. Депутаты выберут главу из числа кандидатов, предложенных комиссией на сессии 18 мая.

Альбина Золотухина
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