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28 апреля 2017
27 апреля 2017
02:50  28 апреля 2017 0

Состояние российских моряков с затонувшего «Лимана» оценивается как удовлетворительное

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли
Исследовательское судно затонуло после столкновения с грузовым кораблемФото: Pixabay

Состояние всех российских моряков, спасенных с затонувшего в Черном море корабля «Лиман», оценивается как удовлетворительное. Об этом говорится в официальном сообщении управления информации и печати аппарата премьер-министра Турции.

Корабль Черноморского флота «Лиман» затонул после столкновения с судном Youzars?f H. Сразу после получения Стамбульской береговой охраной сигнала SOS в район столкновения были направлены спасательные судна-тягачи и скоростные катера. По данным «Газеты.ру», береговой охраной Турции спасены 63 российских моряка, еще 15 спас экипаж

Причиной столкновения исследовательского корабля Черноморского флота России «Лиман» с грузовым судном стал туман.

Наталья Володина
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