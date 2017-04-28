02:50 28 апреля 2017 0

Исследовательское судно затонуло после столкновения с грузовым кораблем Фото: Pixabay

Состояние всех российских моряков, спасенных с затонувшего в Черном море корабля «Лиман», оценивается как удовлетворительное. Об этом говорится в официальном сообщении управления информации и печати аппарата премьер-министра Турции.

Корабль Черноморского флота «Лиман» затонул после столкновения с судном Youzars?f H. Сразу после получения Стамбульской береговой охраной сигнала SOS в район столкновения были направлены спасательные судна-тягачи и скоростные катера. По данным «Газеты.ру», береговой охраной Турции спасены 63 российских моряка, еще 15 спас экипаж

Причиной столкновения исследовательского корабля Черноморского флота России «Лиман» с грузовым судном стал туман.