03:38 28 апреля 2017 2

Недовольство активистов вызвало избрание на пост спикера этнического албанца Фото: Pixabay

Крупные беспорядки вспыхнули в столице Македонии Скопье. После избрания спикером парламента этнического албанца Талата Хафера толпа недовольных ворвалась в здание. Были избиты несколько оппозиционеров.

Среди участников погрома были в основном активисты движения «За единую Македонию». Они прорвали полицейский кордон и успели нанести побои лидеру оппозиционного Социал-демократического союза Македонии Зорану Заеву, депутату Дамьяну Манчевски и еще двум их однопартийцам, прежде чем были разогнаны спецназом, сообщает телеканал «Звезда». Видео беспорядков уже появилось в Сети.

Политический кризис в Македонии начался в 2016 году после победы на выборах консервативной партии экс-премьер-министра Николая Груевского. Она не набрала достаточного количества голосов для формирования правительства, и появилась коалиция, в состав которой вошли социал-демократы и две партии, представляющие этнических албанцев, отмечает информагентство Nation News.

Обострение протестных акций произошло после избрания председателем законодательного органа этнического албанца Талата Джафери, представителя крупнейшей партии албанского нацменьшинства — ДУИ. За него проголосовали 62 депутата из 120.