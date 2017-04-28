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28 апреля 2017
27 апреля 2017
06:49  28 апреля 2017 8

Жильцам многоквартирных домов придется платить за свет на чердаках и в подвалах

Клипарт Август. Нижневартовск., лампочка, электричество, ремонт, свет, бедность, идея
Сумма платежей за коммунальные услуги вырастет на 300-500 рублейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Жильцам многоквартирных домов будут предъявлять для оплаты счета за расход электроэнергии на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях. Такое указание дал коммунальным компаниям главный жилинспектор России Андрей Чибис.

Таким образом, сумма в квитанциях за услуги ЖКХ теперь будет выше на 300-500 рублей, отмечают «Известия». Жильцы теперь должны оплачивать площадки между квартирами, лестницы в подъездах, коридоры, тамбуры, холлы и вестибюлю, помещения консьержа (для многоквартирного дома), а также чердаки и подвалы.

В то же время Чибис признал, что не во всех регионах России верно производится расчет платежей за общедомовые нужды. В связи с этим региональным властям направлено письмо с разъяснением порядка расчета платежей. Согласно этому документу, в случае нарушения «уполномоченному органу следует незамедлительно принять меры по его устранению, а органам государственного жилищного надзора — обеспечить надлежащий контроль» за соблюдением законодательства.

Наталья Володина
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