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Главные новости Курганской области
11:23  28 апреля 2017 3

На дорогах Зауралья устроят рейды против пьяных водителей

Виды Екатеринбурга, полиция россии, постовой, гибдд, дпс, автомобильные штрафы
Машины будут останавливать для проверкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ГИБДД предупреждают любителей сесть за руль после праздничных возлияний, что две пятницы подряд на дорогах Курганской области будут проходить проверки. Рейды пройдут 28 апреля и 5 мая во всех городах и районах области.

С начала апреля в Зауралье уже задержаны 332 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения, а также отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе ведомства. За этот период с участием пьяных водителей зарегистрировано 41 ДТП. В них погиб один участник дорожного движения и 18 получили травмы.

В ГИБДД напоминают, что за вождение в нетрезвом виде или отказ от прохождения освидетельствования грозит 30 тысяч рублей штрафа с лишением права управления транспортным средством от полутора до двух лет, в обязательном порядке следует отстранение от управления, автомобиль задерживается и перемещается на специализированную стоянку. По истечении срока лишения права управления транспортным средством водительское удостоверение возвращается только после проверки знаний правил дорожного движения, предъявления новой медицинской справки. При повторном нарушении возбуждается уголовное дело.

Татьяна Жаткина
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