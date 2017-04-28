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28 апреля 2017
12:32  28 апреля 2017 6

Большинство россиян работали бы, даже не нуждаясь в деньгах

Посещение главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым и губернатором Борисом Дубровским предприятий региона в рамках визита в Челябинск, огневые работы
Россияне не боятся своей работыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свежий опрос ВЦИОМ показал, что 79% россиян готовы работать, имея достаточно средств для безбедной жизни, то есть просто ради удовольствия. 60% из них остались бы на прежнем месте, а 19% решились бы на смену работодателя.

Большая часть работоспособного населения считает важным на своей работе оклад, общение с коллегами и клиентами, а также занятие любимым делом. Граждан опросили в конце апреля перед празднованием Дня труда, пишет агентство Nation News.

При этом 86% респондентов практически полностью удовлетворены своей работой, даже если бы они могли получать больше.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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