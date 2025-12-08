Логотип РИА URA.RU
США раскрыли свои намерения по поводу поддержки Украины в 2026 году

США планирует потратить 400 миллионов долларов на помощь Украине в 2026 году
08 декабря 2025 в 07:57
Американские законодатели предусмотрели 400 миллионов долларов помощи Украине в новом оборонном бюджете

Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Палата представителей США предложила выделить 400 миллионов долларов на поддержку Украины в 2026 финансовом году. Соответствующие расходы заложены в представленный законопроект об оборонном бюджете.

«Продление и модификация инициативы по содействию безопасности Украины. <...> На 2026 финансовый год — 400 миллионов долларов», — указано в тексте документа. Данные из документа сообщает РИА Новости 

Аналогичный объем финансовой помощи предлагается запланировать и на следующий, 2027 финансовый год. Таким образом, законодатели закладывают основу для продолжения военной поддержки Киева на среднесрочную перспективу.

Ранее Politico сообщало, что к февралю 2026 года Украина может столкнуться с дефицитом средств, если ЕС не согласует выделение «репарационных кредитов» за счет доходов от замороженных российских активов. Еврокомиссия уже одобрила первый транш почти на шесть миллиардов евро в рамках программы помощи на 50 миллиардов до 2027 года, однако позиция Бельгии, где размещена значительная часть из 300 миллиардов евро российских резервов, затрудняет дальнейшее финансирование Киева.

