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28 апреля 2017
12:52  28 апреля 2017 4

Чиновники требуют от Урганта извинений за шутку про разлившийся сок. ВИДЕО

Иван Ургант. Открытая лицензия на 19.08.2015, ургант иван
От ведущего не в первый раз требуют извиненийФото: George Mel /flickr

Сотрудники администрации города Лебедяни Липецкой области требуют извинений от телеведущего «Первого канала» Ивана Урганта, который счел уместным пошутить над инцидентом, в ходе которого на улицах города из-за обрушения склада оказалось 28 млн тонн литров сока.

«Я обращаюсь к местной администрации: это не авария, друзья, не думайте, что это авария, это удача. Не убирайте улицы! Дождитесь тёплой погоды: сок начнёт бродить. Падайте в лужи — и вот вам и День города!» — пошутил ведущий вечернего шоу. После этого председатель комиссии по ЧС Лебедяни Валерий Головань высказал мнение, что Иван Ургант сравнил горожан со свиньями, так как предложил им поваляться в лужах, передает «Национальная служба новостей».

«Свиньи, что ли, люди в Лебедяни живут? У меня перед глазами глаза матери того паренька, который висел на высоте 40 метров от земли. Четыре часа его спасали», — заявил чиновник, подчеркнув, что шутка была глупой и неуместной, и потребовав извинений. «Даже если Иван Ургант бесплатно приедет выступать в Лебедянь, мы его теперь не пустим», — добавил Головань.

Лев Истомин
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