Министр армии США: дроны угрожают человечеству

В Пентагоне считают, что США отстают в беспилотных технологиях

Беспилотные летательные аппараты представляют угрозу на уровне жизни человечества. Это видно на примере украинского конфликта. Об этом заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.

«Это угроза всей жизни человечества. То, что происходит на Украине... если посмотреть на скорость и масштаб разрушений, которые могут быть вызваны беспилотниками», — рассказал министр в интервью американскому телеканалу CBS.