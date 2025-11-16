Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Мать убитого в Москве ребенка уже привлекалась по статье за наркотики

17 ноября 2025 в 01:35
Мальчик регулярно подвергался агрессии со стороны матери, состоявшей на учете у психиатра и употреблявшей наркотики

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Москве мать убитого ребенка ранее уже привлекалась по статье за наркотики. Об этом сообщают СМИ.

«Это статья „Уклонение от прохождения диагностики и лечения от наркомании и социальной реабилитации“, — пишет RT. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.

Сообщается также, что 31-летняя женщина училась в МГГУ им. Шолохова, но не окончила вуз. Она подрабатывала курьером, увлекалась магией и эзотерикой. В момент задержания, по предварительным данным, женщина находилась под воздействием наркотиков. Ребенка, голову которого обнаружили в Москве, по предварительным данным, увел из дома ее сожитель.

Ранее сообщалось, что мать убитого мальчика состояла на учете у психиатра, злоупотребляла запрещенными веществами и проявляла агрессию по отношению к ребенку. Семья приехала в Москву из Пензенской области. Голова шестилетнего мальчика была обнаружена в московском пруду, а обезглавленное тело — в Балашихе. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Материал из сюжета:

В московском пруду нашли рюкзак с частями тела ребенка

