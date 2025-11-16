Ветеранам СВО собираются дать преимущество при сокращениях на работе

Для участников СВО предусмотрят дополнительные социальные гарантии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В России разработан законопроект, который предоставит участникам специальной военной операции (СВО) преимущественное право при сокращении численности или штата сотрудников на предприятиях. Инициатива направлена на повышение трудовых гарантий для тех, кто был призван по мобилизации или заключил контракт с Минобороны. Об этом URA.RU рассказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«К сожалению, действующий Трудовой кодекс не распространяет меры соцподдержки участников СВО на вернувшихся к прежней работе после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу. Сейчас разработан и подготовлен к внесению законопроект, устраняющий эту несправедливость через предоставление участникам спецоперации преимущественного права на оставление на работе при сокращении численности или штата сотрудников», — пояснил Нилов.

Парламентарий отметил, что законопроект распространяется и на тех, кто был направлен на службу в войска Нацгвардии, если это произошло по мобилизации. Также учитывается категория тех, кто ушел в зону СВО по контракту либо добровольцем.

